Cobra $1,4 millones por tres cargos docentes y depende del sueldo de su pareja para pagar el alquiler

“Dependo del sueldo de mi pareja para poder llegar a fin de mes”, contó en diálogo con LA GACETA durante la quinta Marcha Federal Universitaria. Vive en un departamento de un dormitorio y explicó que, a diferencia de otros años, hoy incluso deben endeudarse para afrontar gastos cotidianos. “Para la docencia nunca ha sido fácil, pero podíamos medianamente ahorrar”, recordó.