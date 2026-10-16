SociedadActualidad

Cobra $1,4 millones por tres cargos docentes y depende del sueldo de su pareja para pagar el alquiler

Judith Pintos enseña en la Facultad de Artes de la UNT y asegura que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir los gastos básicos. Durante la quinta marcha universitaria, contó que tuvo que endeudarse y advirtió sobre la deserción estudiantil.

Judith Pintos es docente de la Facultad de Artes.
Judith Pintos es docente de la Facultad de Artes.
Por Sofia De Chazal Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • Durante la marcha en Tucumán, la docente Judith Pintos advirtió este jueves que cobra $1,4 millones por tres cargos en la UNT y no cubre gastos básicos por la pérdida salarial.
  • La protesta reclamó a Milei aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La docente señaló que sus pares trabajan de choferes y alertó sobre la deserción de los estudiantes.
  • El reclamo expone la crisis del sistema universitario frente a la inflación y anticipa mayor conflictividad ante la falta de aplicación de la ley de financiamiento educativo.
Resumen generado con IA

Judith Pintos es docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Tiene antigüedad desde 2012 y, entre sus tres cargos, cobra $1.400.000 mensuales. Sin embargo, asegura que sus ingresos no le alcanzan para cubrir los gastos básicos.

“Dependo del sueldo de mi pareja para poder llegar a fin de mes”, contó en diálogo con LA GACETA durante la quinta Marcha Federal Universitaria. Vive en un departamento de un dormitorio y explicó que, a diferencia de otros años, hoy incluso deben endeudarse para afrontar gastos cotidianos. “Para la docencia nunca ha sido fácil, pero podíamos medianamente ahorrar”, recordó.

La situación también afecta a sus compañeros. Según relató, algunos docentes comenzaron a trabajar como conductores de Uber para complementar sus ingresos.

Pero su preocupación no se limita a los salarios. Judith también advirtió sobre las dificultades que atraviesan los estudiantes de Artes: “Es muy fuerte ver la deserción. Los chicos se van porque no pueden pagar los materiales mínimos para hacer arte, se van porque tienen que trabajar”.

Este jueves, miles de tucumanos participaron de la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización partió desde el Rectorado de la UNT y llegó hasta plaza Independencia, donde estudiantes, docentes y trabajadores no docentes reclamaron al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

La protesta se realizó casi un año después de que el Congreso ratificara la ley, cuya implementación continúa pendiente pese a las resoluciones judiciales que ordenaron su cumplimiento.

Temas Universidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estudia Letras y trabaja como Uber Moto para ayudar a sus padres jubilados: “No alcanza”

Estudia Letras y trabaja como Uber Moto para ayudar a sus padres jubilados: “No alcanza”

“La educación pública es un derecho”: la marcha universitaria se hizo sentir en Tucumán

“La educación pública es un derecho”: la marcha universitaria se hizo sentir en Tucumán

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Es docente universitaria y empezó a vender ropa y libros los fines de semana para llegar a fin de mes

Es docente universitaria y empezó a vender ropa y libros los fines de semana para llegar a fin de mes

Lo más popular
La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”
1

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
2

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes
3

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
4

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias
5

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias

Ranking notas premium
El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
1

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
2

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
3

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados
5

La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados

Más Noticias
Marcha universitaria: el Gobierno denunció penalmente a los manifestantes por los incidentes frente al Congreso

Marcha universitaria: el Gobierno denunció penalmente a los manifestantes por los incidentes frente al Congreso

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Horóscopo chino octubre 2026: qué signo recibirá sorpresas positivas y cuál deberá extremar los cuidados, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino octubre 2026: qué signo recibirá sorpresas positivas y cuál deberá extremar los cuidados, según Ludovica Squirru

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias

Comentarios