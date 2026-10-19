Generación IA: cómo acompañar a los adolescentes

Estudiar Matemática, repasar un tema antes de un examen o buscar respuesta a una inquietud que no se animan a plantear en clase. Para los adolescentes tucumanos y del resto del país, las herramientas de inteligencia artificial (IA) pasaron de ser una novedad a convertirse en un recurso cotidiano. No obstante, para la mayoría de los adultos, el fenómeno representa un terreno desconocido que aún se intenta descifrar.
El impacto del avance tecnológico en la infancia y la adolescencia quedó bajo la lupa tras la publicación de un reciente informe elaborado por Unicef y Unesco. El estudio, que relevó experiencias digitales de estudiantes de entre 9 y 17 años en la Argentina, puso en evidencia que la discusión central ya no gira solo alrededor del tiempo frente a las pantallas o las aplicaciones de moda, sino en el uso crítico de la información recibida: cuánto confían los chicos en lo que responde la máquina y si logran distinguir cuándo una herramienta ayuda a pensar o cuándo piensa por ellos.
La paradoja del “saber”
El ingreso de la IA a la vida familiar suele manifestarse en escenas cotidianas. Un deber resuelto en cuestión de segundos, textos con una redacción atípica para la edad o imágenes generadas por algoritmos que circulan en grupos de WhatsApp sin certeza sobre su veracidad.
Ante esta realidad, especialistas advierten que la reacción adulta oscila frecuentemente entre la prohibición y el reto, medidas que raras veces logran comprender la raíz del problema.
La psicóloga y especialista en crianza Maritchu Seitún sostiene que el foco no debe estar en que los padres dominen cada herramienta tecnológica, sino en sostener el vínculo de escucha.
Según la profesional, abordar la dimensión digital requiere acercarse con interés y sin convertir la conversación en un interrogatorio. Consultarles para qué usan las aplicaciones o pedirles que expliquen su funcionamiento suele abrir puertas que las acusaciones cierran.
En ese sentido, el desafío adulto pasa por construir un espacio de confianza donde los jóvenes puedan acudir ante situaciones de confusión, error o vergüenza en el entorno virtual.
Verosimilitud no es verdad
Uno de los principales riesgos del uso intensivo de chatbots radica en su capacidad para responder con solidez formal, incluso cuando incurre en errores categóricos. La fluidez de un texto o la claridad de un gráfico no garantizan la veracidad de los datos.
Por ello, analistas educativos coinciden en la necesidad de entrenar la capacidad crítica de los estudiantes. Preguntarse por el origen de la información, contrastar con otras fuentes y verificar si hubo un proceso real de aprendizaje o simplemente una copia automática resulta determinante.
La frontera es clara porque si la IA se utiliza para evitar cualquier tipo de esfuerzo intelectual, termina por desplazar el aprendizaje. En cambio, si se la emplea para buscar explicaciones alternativas, practicar idiomas o despejar dudas puntuales, puede consolidarse como un complemento pedagógico valioso. En ese escenario el rol de las instituciones educativas parece ser esencial. “Creo que la clave es el equilibrio, la tecnología y la IA llegaron para quedarse y debemos convivir”, manifiesta la psicopedagoga Melina Bella.
“Las escuelas utilizan las aulas virtuales para tareas lo cual trae quizás , mayor facilidad y utilidad para ejecutar las mismas . La importante es que mientras estén en clases los ayuden a pensar , y en tal caso, a utilizar apropiadamente las herramientas de estos tiempos”, dice.
Imágenes manipuladas
El problema trasciende las aulas y el rendimiento académico. La posibilidad de generar o modificar imágenes a través de IA derivó en episodios complejos dentro de las comunidades educativas, vinculados a la circulación de contenidos sin consentimiento.
La dimensión ética del uso de algoritmos tuvo su manifestación más cruda en el ámbito provincial. La protesta registrada en la comunidad educativa de San Pablo -donde alumnas denunciaron la manipulación de sus rostros mediante IA para fabricar contenido digital sin su autorización- obligó a las autoridades educativas y a las familias a encarar jornadas de reflexión. El hecho redefinió la conversación sobre la alfabetización digital, demostrando que la prioridad ya no es solo enseñar a usar la tecnología, sino ponerle límites éticos a sus consecuencias.
En estos escenarios, la discusión trasciende lo estrictamente tecnológico para rozar aspectos de intimidad y de convivencia.
Especialistas en convivencia escolar señalan que la conversación familiar debe abordar explícitamente el impacto de difundir material que humilla a un compañero y la responsabilidad sobre el uso de la imagen ajena.
Asimismo, enfatizan la importancia de que las sanciones o límites marcados en el hogar no anulen la posibilidad de pedir ayuda.
Cuando el temor al castigo predomina, los episodios de acoso o manipulación digital tienden a quedar invisibilizados por más tiempo.
Establecer pautas sobre el uso de dispositivos, horarios y privacidad continúa siendo una tarea indispensable para las familias. No obstante, los consensos suelen ser más efectivos cuando se construyen de forma preventiva y no como una respuesta punitiva tras un conflicto.
En un contexto donde la tecnología evoluciona a mayor velocidad que las pautas culturales de crianza, no existen recetas únicas.
La edad, la autonomía progresiva del adolescente y el tipo de plataforma utilizada marcan las pautas de intervención.
En definitiva, la alfabetización digital en el hogar no exige que los adultos tengan todas las respuestas técnicas, sino que mantengan la capacidad de enseñar a dudar, contrastar y reflexionar. En una época signada por la inmediatez de las máquinas, el diálogo cotidiano sigue siendo la herramienta más eficaz para proteger a los más jóvenes.
Transformación de la secundaria: comienza mañana un congreso para debatir cambios en el nivel superior
¿Qué escuela secundaria quieren las familias y los jóvenes tucumanos? ¿Cómo mejorar la relación entre los hogares y la escuela? ¿Cómo potenciar el acompañamiento de los padres y de la escuela hacia los chicos? ¿Cómo proceder para oponer límites a las pantallas? Estas y otras preguntas se debatirán en el Congreso “La Transformación de la Escuela Secundaria en Tucumán” que se realizará mañana y el miércoles.
El encuentro, organizado por el Ministerio de Educación de Tucumán, conjuntamente con Unicef, se inaugurará este martes, a las 9, en el teatro Mercedes Sosa. La apertura estará a cargo de la ministra Susana Montaldo, junto al director de Educación de Nivel Secundario de la Nación, Manuel María Bianchi, y a la oficial de Educación de Unicef, Cecilia Litichever.
El congreso se desarrollará por las mañanas en el teatro Sosa y por las tardes en tres sedes: el Ciidept, el Liceo Remedios de Escalada de San Martín y la Escuela de Comercio N° 1. Participarán 1.400 docentes, 400 referentes de familias y numerosos estudiantes secundarios. Tanto los padres como los alumnos integrarán mesas paneles. Los primeros darán testimonio sobre su vínculo con las escuelas y analizarán distintos aspectos como el acompañamiento a sus hijos, las dificultades y las propuestas para mejorar la educación. Los segundos debatirán sobre la escuela que desean, sus inquietudes y anhelos.
También disertarán las representantes de Unicef Litichever y Aldana Morrone y el especialista en educación Isabelino Siede, quien se referirá a “Escuela y Familia en busca de un camino compartido”. El encuentro será amenizado con intervenciones artísticas de diferentes escuelas y se entregarán distinciones a supervisores.
La idea es propiciar un vínculo más fluido entre familia y escuelas
El congreso es parte de un proceso iniciado por el Ministerio de Educación para acercar distancia entre hogar y escuela. “Queremos invitar a las familias a involucrarse activamente en la educación de sus hijos”, sintetizaron la ministra Susana Montaldo, la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo y la directora de nivel secundario, Rosa Casares. “Venimos preparando a los padres para este congreso desde agosto, a través de varias instancias precongreso. En distintos encuentros trabajamos las expectativas, preocupaciones y formas de participación de las familias”, dijo Casares. “Este camino apunta a fundar la base para la conformación de un Consejo Provincial de Familias, pensado para formar referentes que potencien redes entre familias y logren una organización escolar más inclusiva, participativa y articulada con el territorio”, añadió Gallardo.
Casares remarcó la importancia de escuchar más a los jóvenes: “en las encuestas y encuentros que hacemos los jóvenes lo primero que nos plantean es que haya adultos que los acompañen, que estén presentes. El mayor pedido es el acompañamiento y el establecimiento de límites, porque de lo contrario se sienten desprotegidos”, dijo. En ese marco y dentro de la Pedagogía del Cuidado, la ministra recordó que se está desarrollando en las escuelas el Programa de Bienestar Emocional, una iniciativa intersectorial impulsada por el Ministerio de Capital Humano, para el cuidado de la salud mental en los adolescentes. Como parte de este proceso de acercamiento a las familias, destacaron el trabajo conjunto con la Corte Suprema de Justicia para la capacitación de docentes y directivos sobre el nuevo régimen penal juvenil. Esta idea, justamente, surgió en el primer congreso de Educación con participación de padres. La iniciativa que nació allí hoy se está desarrollando plenamente.