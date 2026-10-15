SociedadEducación

Jornadas de escucha: cómo sigue el caso de las imágenes creadas con IA en el colegio de San Pablo

El encuentro se hizo el martes 13 de octubre con la participación de todos los cursos del colegio parroquial de Lules. Los estudiantes pudieron expresar sus pedidos a los adultos y asumieron compromisos para mejorar la convivencia.

JORNADAS EN EL COLEGIO. Los estudiantes pudieron expresar sus pedidos a los adultos y asumieron compromisos para mejorar la convivencia.
JORNADAS EN EL COLEGIO. Los estudiantes pudieron expresar sus pedidos a los adultos y asumieron compromisos para mejorar la convivencia.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Alumnos y autoridades de un colegio de San Pablo, Tucumán, realizaron el 13 de octubre una jornada de escucha tras el uso de IA para crear fotos íntimas falsas de alumnas.
  • La actividad se dio luego de dos días de protestas estudiantiles bajo el lema "No es IA, es violencia", donde exigieron investigar y sancionar a un compañero de tercer año.
  • El Arzobispado sistematiza las demandas y compromisos asumidos. La comunidad espera resoluciones institucionales y medidas disciplinarias para prevenir hechos similares.
Resumen generado con IA

Después de dos jornadas de protesta por la creación de imágenes íntimas falsas con inteligencia artificial, el colegio de San Pablo abrió un espacio de diálogo. El martes 13 de octubre, estudiantes de todos los cursos participaron de una jornada de escucha y trabajo formativo para abordar el conflicto que generó preocupación entre las familias.

“Estamos procesando la información. Participaron todos los cursos. Hubo compromiso de cada curso para mejorar la convivencia”, explicó Daniel Nacusse, delegado episcopal de Educación del Arzobispado de Tucumán, en diálogo con LA GACETA.

Según precisó, los estudiantes también tuvieron la oportunidad de expresar sus pedidos a los adultos de la comunidad educativa. Sin embargo, los resultados del encuentro todavía están en proceso de sistematización.

“Tal vez mañana o pasado podamos tener la información sistematizada”, adelantó Nacusse, en referencia a la posibilidad de contar con más detalles sobre lo trabajado durante la jornada.

Estudiantes de San Pablo protestaron por imágenes creadas sin consentimiento

Estudiantes de San Pablo protestaron por imágenes creadas sin consentimiento

Un reclamo que sigue abierto

La actividad se realizó después de las manifestaciones del jueves 8 y el viernes 9 de octubre, cuando estudiantes reclamaron respuestas ante la denuncia que involucra a un alumno de tercer año, señalado por la presunta creación de imágenes íntimas falsas de compañeras mediante inteligencia artificial.

Durante las protestas, los jóvenes pidieron que se investigue lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y se proteja la privacidad de las posibles afectadas. La consigna “No es IA, es violencia” resumió el reclamo que llevaron a las puertas del establecimiento.

La institución había anunciado la jornada de escucha tras recibir a familiares y escuchar a estudiantes de tercer año y delegados de otros cursos. Hasta el momento, no se comunicaron públicamente nuevas medidas disciplinarias ni una resolución sobre el caso.

Creó deepfakes sexuales de sus compañeras en Córdoba y podría enfrentar hasta 20 años de cárcel

Creó deepfakes sexuales de sus compañeras en Córdoba y podría enfrentar hasta 20 años de cárcel

Mientras se espera una devolución más detallada, la jornada del martes abrió una instancia para que los estudiantes expresaran sus inquietudes y plantearan sus demandas. Ahora, la comunidad educativa aguarda precisiones sobre los acuerdos alcanzados y los próximos pasos para abordar lo ocurrido.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánLulesSan PabloArgentinaInteligencia ArtificialJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Unsta tendrá dos días de jornadas sobre desigualdad, tecnología y desafíos sociales actuales

La Unsta tendrá dos días de jornadas sobre desigualdad, tecnología y desafíos sociales actuales

Imajim 2026: dos noches para explorar el diseño gráfico en Tucumán

Imajim 2026: dos noches para explorar el diseño gráfico en Tucumán

¿Cómo aprendemos a vivir en internet? Un congreso pone el foco en la educación y ciudadanía digital

¿Cómo aprendemos a vivir en internet? Un congreso pone el foco en la educación y ciudadanía digital

Estudiantes de San Pablo protestaron por imágenes creadas sin consentimiento

Estudiantes de San Pablo protestaron por imágenes creadas sin consentimiento

Feriados 2026 en Argentina: qué días no se trabaja en noviembre y diciembre

Feriados 2026 en Argentina: qué días no se trabaja en noviembre y diciembre

Lo más popular
Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?
1

Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas
2

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
3

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”
4

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”

Tucumán: cómo estará el tiempo este 15 de octubre
5

Tucumán: cómo estará el tiempo este 15 de octubre

Ranking notas premium
Los fundamentalistas del peronismo tucumano
1

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
2

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania
3

"Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
4

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron
5

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

Más Noticias
El “Súper Niño” podría prolongarse hasta el otoño de 2027 y traer tormentas intensas a Tucumán

El “Súper Niño” podría prolongarse hasta el otoño de 2027 y traer tormentas intensas a Tucumán

Cortaron la Ruta 307 por nieve y hielo entre Tafí del Valle y Amaicha

Cortaron la Ruta 307 por nieve y hielo entre Tafí del Valle y Amaicha

Horóscopo chino: los tres signos que podrían ser infieles, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que podrían ser infieles, según Ludovica Squirru

Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?

Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?

Tucumán: cómo estará el tiempo este 15 de octubre

Tucumán: cómo estará el tiempo este 15 de octubre

Alerta amarilla por tormentas, granizo y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este jueves

Alerta amarilla por tormentas, granizo y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este jueves

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Comentarios