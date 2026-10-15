Jornadas de escucha: cómo sigue el caso de las imágenes creadas con IA en el colegio de San Pablo
El encuentro se hizo el martes 13 de octubre con la participación de todos los cursos del colegio parroquial de Lules. Los estudiantes pudieron expresar sus pedidos a los adultos y asumieron compromisos para mejorar la convivencia.
Resumen para apurados
- Alumnos y autoridades de un colegio de San Pablo, Tucumán, realizaron el 13 de octubre una jornada de escucha tras el uso de IA para crear fotos íntimas falsas de alumnas.
- La actividad se dio luego de dos días de protestas estudiantiles bajo el lema "No es IA, es violencia", donde exigieron investigar y sancionar a un compañero de tercer año.
- El Arzobispado sistematiza las demandas y compromisos asumidos. La comunidad espera resoluciones institucionales y medidas disciplinarias para prevenir hechos similares.
Después de dos jornadas de protesta por la creación de imágenes íntimas falsas con inteligencia artificial, el colegio de San Pablo abrió un espacio de diálogo. El martes 13 de octubre, estudiantes de todos los cursos participaron de una jornada de escucha y trabajo formativo para abordar el conflicto que generó preocupación entre las familias.
“Estamos procesando la información. Participaron todos los cursos. Hubo compromiso de cada curso para mejorar la convivencia”, explicó Daniel Nacusse, delegado episcopal de Educación del Arzobispado de Tucumán, en diálogo con LA GACETA.
Según precisó, los estudiantes también tuvieron la oportunidad de expresar sus pedidos a los adultos de la comunidad educativa. Sin embargo, los resultados del encuentro todavía están en proceso de sistematización.
“Tal vez mañana o pasado podamos tener la información sistematizada”, adelantó Nacusse, en referencia a la posibilidad de contar con más detalles sobre lo trabajado durante la jornada.
Un reclamo que sigue abierto
La actividad se realizó después de las manifestaciones del jueves 8 y el viernes 9 de octubre, cuando estudiantes reclamaron respuestas ante la denuncia que involucra a un alumno de tercer año, señalado por la presunta creación de imágenes íntimas falsas de compañeras mediante inteligencia artificial.
Durante las protestas, los jóvenes pidieron que se investigue lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y se proteja la privacidad de las posibles afectadas. La consigna “No es IA, es violencia” resumió el reclamo que llevaron a las puertas del establecimiento.
La institución había anunciado la jornada de escucha tras recibir a familiares y escuchar a estudiantes de tercer año y delegados de otros cursos. Hasta el momento, no se comunicaron públicamente nuevas medidas disciplinarias ni una resolución sobre el caso.
Mientras se espera una devolución más detallada, la jornada del martes abrió una instancia para que los estudiantes expresaran sus inquietudes y plantearan sus demandas. Ahora, la comunidad educativa aguarda precisiones sobre los acuerdos alcanzados y los próximos pasos para abordar lo ocurrido.