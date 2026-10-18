Las mejores aplicaciones para detectar infieles

Viralizados

Existen numerosos reportes de prensa y casos virales que muestran cómo plataformas o dispositivos que usamos todos los días —y que no tienen nada que ver con aplicaciones de mensajería— han terminado exponiendo secretos de pareja. Las plataformas menos pensadas parecen inofensivas, pero se convierten en los peores enemigos de los secretos. El caso de TripAdvisor, es conocido porque una mujer descubrió la doble vida de su prometido al ver una reseña que él había dejado en el buscador elogiando un hotel boutique y mencionando lo mucho que "a su esposa" le había gustado la estancia, cuando ella jamás había pisado ese lugar.