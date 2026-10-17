Polémica

Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios

Con miras a las elecciones de diciembre, la camarista Malvina Seguí promovió una acción urgente para excluir a los socios adherentes incorporados antes de que rigiera el nuevo estatuto; se suma a los reclamos contables de los jueces Iacono y Ortega.

La polémica se instaló en Tribunales, ahora por las elecciones en la AMT FOTO LA GACETA / Diego Aráoz.
La polémica se instaló en Tribunales, ahora por las elecciones en la AMT FOTO LA GACETA / Diego Aráoz.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, la jueza Malvina Seguí presentó un amparo para suspender las elecciones de la Asociación de Magistrados por la inclusión indebida de socios adherentes.
  • La acción judicial exige aplicar el nuevo estatuto y se suma a las denuncias contables impulsadas previamente por los jueces Iacono y Ortega contra la conducción.
  • La resolución judicial definirá la validez del padrón de votantes y podría postergar la renovación de autoridades dentro del Poder Judicial provincial.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Poder Judicial de TucumánMalvina SeguíMarcela Ruiz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo
1

Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo
2

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
3

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad
4

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?
5

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

Ranking notas premium
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
1

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
2

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
3

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?
4

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido
5

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido

Más Noticias
Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo

Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

Identificaron en el Pozo de Vargas los restos de un estudiante tucumano secuestrado en 1976

Identificaron en el Pozo de Vargas los restos de un estudiante tucumano secuestrado en 1976

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente

¿Lluvia o sol para el Día de la Madre? El pronóstico para Tucumán, Salta y el resto del NOA

¿Lluvia o sol para el Día de la Madre? El pronóstico para Tucumán, Salta y el resto del NOA

En Villa Urquiza: el municipio de San Miguel de Tucumán erradicó un basural e instaló juegos infantiles

En Villa Urquiza: el municipio de San Miguel de Tucumán erradicó un basural e instaló juegos infantiles

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

Marcha universitaria: el Gobierno nacional denunció a 25 detenidos tras los disturbios en el Congreso

Marcha universitaria: el Gobierno nacional denunció a 25 detenidos tras los disturbios en el Congreso

Comentarios