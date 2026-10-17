Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios
Con miras a las elecciones de diciembre, la camarista Malvina Seguí promovió una acción urgente para excluir a los socios adherentes incorporados antes de que rigiera el nuevo estatuto; se suma a los reclamos contables de los jueces Iacono y Ortega.
Resumen para apurados
- En Tucumán, la jueza Malvina Seguí presentó un amparo para suspender las elecciones de la Asociación de Magistrados por la inclusión indebida de socios adherentes.
- La acción judicial exige aplicar el nuevo estatuto y se suma a las denuncias contables impulsadas previamente por los jueces Iacono y Ortega contra la conducción.
- La resolución judicial definirá la validez del padrón de votantes y podría postergar la renovación de autoridades dentro del Poder Judicial provincial.
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