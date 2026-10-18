Pañales para adultos: la señal de alarma silenciosa de la natalidad global

Por ello las grandes empresas de consumo masivo están reestructurando su negocio en el país. Compañías que históricamente dependían del segmento infantil están reforzando la fabricación e importación de productos de higiene e incontinencia para adultos. Esa diversificación del consumo, hace que marcas icónicas orientadas a la infancia están buscando expandir sus productos hacia adolescentes o adultos para compensar una base de niños cada vez más reducida. Aunque el punto de quiebre absoluto aún no se alcanzó a escala nacional, la brecha entre el mercado infantil y el de adultos se está cerrando a un ritmo que antes se proyectaba a décadas de distancia.