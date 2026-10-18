SociedadSalud

Agotado, disperso y saturado; el celular es el culpable de las malas sensaciones

Los dispositivos móviles no logran equilibrar sus propósitos. Lo negativo parece ganarle o lo positivo.

Agotado, disperso y saturado; el celular es el culpable de las malas sensaciones
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en salud mental advierten que el uso excesivo del celular genera fatiga mental y dispersión hoy debido a la sobrecarga sensorial provocada por pantallas.
  • El llamado 'brain rot' surge tras horas de navegación digital continua, exponiendo al cerebro a estímulos breves que saturan la capacidad de procesamiento natural de datos.
  • La pérdida de atención en tareas profundas obligará a los usuarios a regular el consumo digital para evitar un deterioro cognitivo prolongado frente al impacto algorítmico.
Resumen generado con IA

Los celulares son los nuevos responsables de la fatiga mental. Antes de la era de la hiperconectividad generada por los avances tecnológicos y la aparición de la redes sociales, el cansancio mental era generado por situaciones cotidianas. A lidiar con un embotellamiento, una discusión en el trabajo se le suma una fatiga causada por el uso excesivo de pantallas.

“Brain rot” es la expresión que conjugaron los investigadores para describir el estado que implica la dificultad para concentrarse y la pérdida de interés en actividades que requieren atención sostenida. Los especialistas en salud mental lo posicionan como un fenómeno que aparece después de largas horas de scroll (bajar y subir para ver el contenido de una pantalla).

Al excederse en la acción afecta porque el cerebro recibe estímulos constantes, pero superficiales. La acción de deslizar el contenido de una pantalla hacia arriba, abajo o hacia los lados para visualizar información que no cabe en el área visible implica un esfuerzo atípico.

Más allá de lo natural
Hay una sobrecarga sensorial porque se recibe más información de la que podemos procesar. El resultado no es estar más informados, sino estar más aturdidos. De esa manera se produce un desequilibrio de propósitos si se considera que los dispositivos móviles nacieron para conectarnos y facilitarnos la vida (propósito positivo), pero hoy parecen diseñados para generar sensaciones negativas.

Hay un acceso infinito al conocimiento, herramientas de productividad y comunicación global, pero los algoritmos son los que priorizan los contenidos. No es el aparato el problema: quién debe hacer el esfuerzo para equilibrar la balanza, es el usuario. Al acostumbrarnos a estímulos de 15 segundos, el cerebro pierde la capacidad de concentrarse en tareas profundas (leer un libro, estudiar o mantener una charla larga).

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de F1
1

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de F1

Operativo de Búsqueda en El Mollar: la verdad desde el terreno, el cerco del clima extremo y la odisea de rescate en la alta montaña
2

Operativo de Búsqueda en El Mollar: la verdad desde el terreno, el cerco del clima extremo y la odisea de rescate en la alta montaña

Juventud, maldito tesoro
3

Juventud, maldito tesoro

Sin familias, pero en paz: la hinchada de Rosario Central se hizo sentir en el José Fierro
4

Sin familias, pero en paz: la hinchada de Rosario Central se hizo sentir en el José Fierro

Atlético Tucumán mostró carácter, pero sus errores le costaron otra derrota ante Rosario Central
5

Atlético Tucumán mostró carácter, pero sus errores le costaron otra derrota ante Rosario Central

Ranking notas premium
¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
1

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?
2

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

Juventud, maldito tesoro
3

Juventud, maldito tesoro

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido
4

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido

Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios
5

Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios

Más Noticias
El alimento que muchos consumen sin conocer sus beneficio: aporta energía y la saciedad

El alimento que muchos consumen sin conocer sus beneficio: aporta energía y la saciedad

Árbol de Navidad 2026: cómo renovarlo para lograr una decoración elegante y acogedora

Árbol de Navidad 2026: cómo renovarlo para lograr una decoración elegante y acogedora

Horóscopo chino: dos signos vivirán una transformación importante en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: dos signos vivirán una transformación importante en octubre, según Ludovica Squirru

Día de la Madre en Argentina: el curioso motivo por el que se celebra el tercer domingo de octubre

Día de la Madre en Argentina: el curioso motivo por el que se celebra el tercer domingo de octubre

Hernán Casciari negó una estafa y explicó qué pasó con las inversiones en Orsai

Hernán Casciari negó una estafa y explicó qué pasó con las inversiones en Orsai

El Niño en Argentina: dónde lloverá más y hará más frío en la semana del 19 al 25 de octubre

El Niño en Argentina: dónde lloverá más y hará más frío en la semana del 19 al 25 de octubre

Cómo estará el tiempo este domingo 18 de octubre en Tucumán

Cómo estará el tiempo este domingo 18 de octubre en Tucumán

La red invisible de la maternidad: cuando dar y recibir tienen el mismo valor

La red invisible de la maternidad: cuando dar y recibir tienen el mismo valor

Comentarios