Él Mató en Tucumán: de Terminator a sus grandes hits en la oscuridad del parque 9 de Julio

Resumen para apurados
- Él Mató a un Policía Motorizado brindó un show de casi dos horas en el Palacio de los Deportes de Tucumán para repasar sus grandes éxitos ante el público local.
- Liderada por Santiago Motorizado, la banda platense recorrió dos décadas de trayectoria musical y generó un emotivo canto colectivo en el parque 9 de Julio.
- El recital ratifica la vigencia del grupo en el circuito federal y consolida a la plaza tucumana como un escenario clave para la escena del rock independiente.
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