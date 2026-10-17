CulturaMúsica

Él Mató en Tucumán: de Terminator a sus grandes hits en la oscuridad del parque 9 de Julio

Santiago Motorizado y compañía recorrieron dos décadas de historia musical, despertaron la nostalgia de varias generaciones y desataron el canto colectivo en el parque.

BAJO LAS LUCES. Él Mató brindó un show de casi dos horas en El Palacio de los Deportes. FOTO PRENSA ÉL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO
BAJO LAS LUCES. Él Mató brindó un show de casi dos horas en El Palacio de los Deportes. FOTO PRENSA ÉL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO
Nicolás Iriarte
Por Nicolás Iriarte Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Él Mató a un Policía Motorizado brindó un show de casi dos horas en el Palacio de los Deportes de Tucumán para repasar sus grandes éxitos ante el público local.
  • Liderada por Santiago Motorizado, la banda platense recorrió dos décadas de trayectoria musical y generó un emotivo canto colectivo en el parque 9 de Julio.
  • El recital ratifica la vigencia del grupo en el circuito federal y consolida a la plaza tucumana como un escenario clave para la escena del rock independiente.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánParque 9 de JulioPalacio de los Deportes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El fenómeno de Autos Robados suma otro capítulo en Tucumán

El fenómeno de Autos Robados suma otro capítulo en Tucumán

El museo Timoteo Navarro reabre con el Salón de Tucumán

El museo Timoteo Navarro reabre con el Salón de Tucumán

Lo más popular
Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo
1

Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo
2

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
3

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad
4

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?
5

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

Ranking notas premium
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
1

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
2

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
3

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?
4

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido
5

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido

Más Noticias
Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo

Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

¿Lluvia o sol para el Día de la Madre? El pronóstico para Tucumán, Salta y el resto del NOA

¿Lluvia o sol para el Día de la Madre? El pronóstico para Tucumán, Salta y el resto del NOA

En Villa Urquiza: el municipio de San Miguel de Tucumán erradicó un basural e instaló juegos infantiles

En Villa Urquiza: el municipio de San Miguel de Tucumán erradicó un basural e instaló juegos infantiles

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

Alerta amarilla: cuatro provincias tendrán un sábado de tormentas y posible granizo

Alerta amarilla: cuatro provincias tendrán un sábado de tormentas y posible granizo

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

Comentarios