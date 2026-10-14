¿Real o creado con IA? Google habilita una herramienta para revisar imágenes, videos y audios

Qué puede detectar

La herramienta puede ayudar a reconocer el origen de un archivo, pero tiene limitaciones. Si encuentra una marca de agua, puede indicar que el contenido fue creado con inteligencia artificial. Sin embargo, si no encuentra ninguna señal, eso no significa que la imagen, el video o el audio sean reales. También podrían haber sido creados con otras herramientas de IA que no utilizan esas marcas.