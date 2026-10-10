Qué encontró el estudio que analizó la tensión entre expertos humanos y contrapartes de IA

Cuando una máquina da la impresión de poder hacer una parte del trabajo, muchas personas empiezan a asumir que el experto humano ya no era tan imprescindible. Si un sistema puede responder dudas médicas generales, retomar un tema escolar o generar recomendaciones en segundos, una parte del público deja de pensar que estas plataformas sirven para que los expertos trabajen mejor. Empieza a interpretarlo de otra forma: como una señal de que ese trabajo quizás no era tan especializado como parecía. El resultado, según los investigadores, es una caída de la confianza, de la autoridad percibida e incluso del prestigio social de estas profesiones.