El silencio es una estrategia para comunicar con eficacia

La psicología organizacional demostró que los líderes introvertidos o callados suelen obtener mejores resultados con equipos proactivos. En la historia esto encuentra sustento en figuras que cambiaron el mundo. Por ejemplo, Albert Einstein tenía como rasgo de personalidad la introspección, callaba y observaba el universo en su mente; fue lo que cambió la física. Bill Gates y su “Think Week” (Semana del Pensamiento) es considerada una estrategia que le dio el éxito trascendental que obtuvo. El magnate estadounidense tiene como hábito desde los años 80 aislarse dos veces al año en alguna cabaña para leer y reflexionar. Silencio absoluto, callado totalmente durante ese período para luego volver al mundo a hablar medidamente y mantenerse sin emitir sonido en los momentos adecuados.