Política

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

Germán Alfaro en el evento organizado por el concejal del PJS, Carlos Ale.
Germán Alfaro en el evento organizado por el concejal del PJS, Carlos Ale.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rossana Chahla y Germán Alfaro protagonizaron actos y gestiones en Tucumán durante el Día de la Madre para consolidar sus armados políticos locales.
  • La intendenta dialogó con el rector de la UNT y Alfaro reapareció en un evento del concejal Carlos Ale, en medio de aportes estatales para la fiesta docente.
  • Los movimientos visibilizan la puja de poder en la capital tucumana de cara al reordenamiento partidario y las próximas contiendas electorales.
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