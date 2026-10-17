Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente

Resumen para apurados
- Rossana Chahla y Germán Alfaro protagonizaron actos y gestiones en Tucumán durante el Día de la Madre para consolidar sus armados políticos locales.
- La intendenta dialogó con el rector de la UNT y Alfaro reapareció en un evento del concejal Carlos Ale, en medio de aportes estatales para la fiesta docente.
- Los movimientos visibilizan la puja de poder en la capital tucumana de cara al reordenamiento partidario y las próximas contiendas electorales.
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