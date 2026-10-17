Una vida que sigue en movimiento: “Mis años no existen en el ballet”

Opciones: días, horarios y lugares para aprender a bailar

Las clases de folklore para adultos mayores que dicta Olga Díaz son los martes y jueves, de 8 a 9, en la Dirección de Adultos Mayores (avenida Adolfo de la Vega al 500). Están destinadas a personas desde los 55 años en adelante. Las clases de danzas clásicas de Yanina Llenes se dictan en el Espacio Cultural La Conquista, ubicado en avenida Conquista 1.078. Son los lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18; los martes y jueves, de 20.30 a 22; y los martes, jueves y viernes, de 10 a 11.