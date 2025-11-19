La historia de Enzo: el único niño que baila ballet clásico en un pueblo en Entre Ríos conmovió a Guido Kaczka y al país

Enzo tiene 12 años y vive en Caseros, un pequeño pueblo de Entre Ríos. Allí, es el único niño que practica ballet clásico. Su historia se volvió viral luego de su participación en el programa Buenas noches Familia (El Trece), conducido por Guido Kaczka, donde su talento y sensibilidad tocaron el corazón del público.