Marianela Nuñez, la reina argentina del ballet, y una propuesta que incomodó a Mario Pergolini

No solo es la bailarina que protagonizará “Onegin” en el Teatro Colón, sino que además es la prima ballerina del Royal Ballet de Londres y una de las más destacadas de todo el mundo. Como una especie de Lionel Messi de las danzas clásicas, Marianela Núñez regresó a Argentina para cumplir uno de sus sueños y en su paso por los medios vivió una incómoda pero divertida escena con Mario Pergolini.