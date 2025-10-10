Marianela Nuñez, la reina argentina del ballet, y una propuesta que incomodó a Mario Pergolini

No solo es la bailarina que protagonizará “Onegin” en el Teatro Colón, sino que además es la prima ballerina del Royal Ballet de Londres y una de las más destacadas de todo el mundo. Como una especie de Lionel Messi de las danzas clásicas, Marianela Núñez regresó a Argentina para cumplir uno de sus sueños y en su paso por los medios vivió una incómoda pero divertida escena con Mario Pergolini.
El jueves por la noche “Otro día perdido” tuvo como invitada a Marianela Núñez. En medio de la conversación, Pergolini destacó un reconocimiento que recibió la bailarina en Londres por parte del rey Carlos. En respuesta a un gesto, Núñez se ofreció a hacer una prueba con el conductor, pero automáticamente reconoció que su mensaje podía tener un doble sentido y tanto ella como Pergolini quedaron sin palabras.
Marianela Núñez y el incómodo momento con Mario Pergolini
Núñez es una de las más reconocidas ballerinas a nivel mundial y su regreso a Argentina para hacer una de las obras de sus sueños generó un revuelo en el mundo de las artes. En su entrevista, Pergolini eligió resaltar la condecoración que recibió la bailarina “por sus servicios a la danza” en Londres y el público de inmediato la ovacionó.
Pero en medio de los aplausos, Núñez se paró, cual bailarina, con los brazos extendidos para agradecer. Pergolini se puso de pie para acompañarla y le sostuvo la mano. “¡Flota! ¡La agarrás y flota!”, se sorprendió el conductor. “Después me hacés una levantadita, si querés”, respondió de inmediato Núñez y enseguida se retractó. “No, no. Mentira. Sonó rarito”, dijo y se tapó la cara.
Pergolini, con los ojos abiertos, aprovechó el desliz para burlarse: “Cómo están las mujeres ahora”. Mientras tanto, “Rada” se ofrecía para hacer él la prueba y levantar a la bailarina en el aire. “Yo no porque temo matarte. Me imagino llamar a la gente del Royal de Londres, diciendo: ‘Miren, pasó algo increíble, un señor la tiró’”, continuó Pergolini entre risas.
¿Quién es Marianela Núñez, la primera bailarina de Londres?
Marianela Núñez tiene 43 años, es ordenada, le gusta la música, practica yoga y cree haber tenido la suerte de haberse encontrado con buenas personas toda su vida. Nació y creció en San Martín, Buenos Aires y siempre imaginó llegar a ser primera bailarina en Argentina, pero logró mucho más: ocupar el mismo puesto en el Royal Ballet de Londres.
Desde los tres años estudió danzas españolas y a los seis dijo que quería hacer ballet. Sus padres cumplieron su deseo y muy tempranamente empezó a ser reconocida entre las personalidades destacadas del rubro. A sus 15 años, el Royal Ballet le reservó un lugar para esperarla hasta que cumpliera 16, pues era ilegal que una persona menor de esa edad trabajara.
A sus 43 años, regresó a Buenos Aires para presentarse en la gala por los 100 años del Teatro Colón. Fue especialmente elegida por Julio Bocca para estar al frente de esta nueva gala. Este año fue reconocida por el rey Carlos III con la Orden del Imperio Británico por su trabajo como bailarina.