Secciones
EspectáculosFamosos

Marianela Nuñez, la reina argentina del ballet, y una propuesta que incomodó a Mario Pergolini

Se ofreció a enseñarle una postura de ballet a Pergolini pero la propuesta no salió como esperaba.

Marianela Nuñez, la reina argentina del ballet, y una propuesta que incomodó a Mario Pergolini
Hace 1 Hs

No solo es la bailarina que protagonizará “Onegin” en el Teatro Colón, sino que además es la prima ballerina del Royal Ballet de Londres y una de las más destacadas de todo el mundo. Como una especie de Lionel Messi de las danzas clásicas, Marianela Núñez regresó a Argentina para cumplir uno de sus sueños y en su paso por los medios vivió una incómoda pero divertida escena con Mario Pergolini.

Mario Pergolini confesó que pensó en la muerte: "He pasado por depresión y pánico"

Mario Pergolini confesó que pensó en la muerte: He pasado por depresión y pánico

El jueves por la noche “Otro día perdido” tuvo como invitada a Marianela Núñez. En medio de la conversación, Pergolini destacó un reconocimiento que recibió la bailarina en Londres por parte del rey Carlos. En respuesta a un gesto, Núñez se ofreció a hacer una prueba con el conductor, pero automáticamente reconoció que su mensaje podía tener un doble sentido y tanto ella como Pergolini quedaron sin palabras.

Marianela Núñez y el incómodo momento con Mario Pergolini

Núñez es una de las más reconocidas ballerinas a nivel mundial y su regreso a Argentina para hacer una de las obras de sus sueños generó un revuelo en el mundo de las artes. En su entrevista, Pergolini eligió resaltar la condecoración que recibió la bailarina “por sus servicios a la danza” en Londres y el público de inmediato la ovacionó.

Pero en medio de los aplausos, Núñez se paró, cual bailarina, con los brazos extendidos para agradecer. Pergolini se puso de pie para acompañarla y le sostuvo la mano. “¡Flota! ¡La agarrás y flota!”, se sorprendió el conductor. “Después me hacés una levantadita, si querés”, respondió de inmediato Núñez y enseguida se retractó. “No, no. Mentira. Sonó rarito”, dijo y se tapó la cara.

Pergolini, con los ojos abiertos, aprovechó el desliz para burlarse: “Cómo están las mujeres ahora”. Mientras tanto, “Rada” se ofrecía para hacer él la prueba y levantar a la bailarina en el aire. “Yo no porque temo matarte. Me imagino llamar a la gente del Royal de Londres, diciendo: ‘Miren, pasó algo increíble, un señor la tiró’”, continuó Pergolini entre risas.

¿Quién es Marianela Núñez, la primera bailarina de Londres?

Marianela Núñez tiene 43 años, es ordenada, le gusta la música, practica yoga y cree haber tenido la suerte de haberse encontrado con buenas personas toda su vida. Nació y creció en San Martín, Buenos Aires y siempre imaginó llegar a ser primera bailarina en Argentina, pero logró mucho más: ocupar el mismo puesto en el Royal Ballet de Londres.

Desde los tres años estudió danzas españolas y a los seis dijo que quería hacer ballet. Sus padres cumplieron su deseo y muy tempranamente empezó a ser reconocida entre las personalidades destacadas del rubro. A sus 15 años, el Royal Ballet le reservó un lugar para esperarla hasta que cumpliera 16, pues era ilegal que una persona menor de esa edad trabajara.

A sus 43 años, regresó a Buenos Aires para presentarse en la gala por los 100 años del Teatro Colón. Fue especialmente elegida por Julio Bocca para estar al frente de esta nueva gala. Este año fue reconocida por el rey Carlos III con la Orden del Imperio Británico por su trabajo como bailarina.

Temas Teatro ColónMario Pergolini
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mario Pergolini confesó que pensó en la muerte: He pasado por depresión y pánico

Mario Pergolini confesó que pensó en la muerte: "He pasado por depresión y pánico"

Fabiana Cantilo contra Mario Pergolini: ¿qué pasó entre la cantante y el conductor?

Fabiana Cantilo contra Mario Pergolini: ¿qué pasó entre la cantante y el conductor?

Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!
6

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Más Noticias
Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

¿Cuánto consume de luz un microondas que está enchufado y no se usa?

¿Cuánto consume de luz un microondas que está enchufado y no se usa?

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Comentarios