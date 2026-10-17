Atlético Tucumán-Rosario Central: cómo será el operativo de seguridad y por dónde ingresarán los hinchas

Resumen para apurados
- La Policía desplegará hasta 600 agentes este sábado en Tucumán para custodiar a 4.000 hinchas de Rosario Central ante Atlético y prevenir incidentes.
- Los micros llegarán encapsulados por la ruta 303 y la salida será diferenciada, tras los cruces violentos registrados entre ambas parcialidades en 2025.
- El éxito de este dispositivo busca garantizar la convivencia de dos hinchadas y consolidar el regreso seguro del público visitante en el fútbol argentino.
El partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central, que se disputará este sábado desde las 20 en el Monumental “José Fierro”, contará con un importante operativo de seguridad por la presencia de ambas parcialidades. Se espera la llegada de aproximadamente 4.000 hinchas rosarinos, que volverán a acompañar al “Canalla” en Tucumán después de su visita de agosto de 2025.
Para esta ocasión, la Policía provincial desplegará entre 500 y 600 efectivos, con participación de la Guardia de Infantería y la Dirección de Operaciones Motorizadas. El dispositivo incluirá custodia durante los traslados, controles de identidad y medidas especiales para evitar cruces entre hinchas.
¿Por dónde ingresarán los hinchas de Rosario Central?
Está previsto que los colectivos visitantes ingresen a Tucumán por la ruta provincial 303. Allí serán recibidos por la Policía, que realizará requisas y organizará su traslado mediante una cápsula de seguridad directamente hasta el estadio.
Los simpatizantes rosarinos no podrán realizar una previa en distintos sectores de la ciudad ni circular libremente antes del partido.
Una vez en las inmediaciones del Monumental, ingresarán por calle Perú, continuarán por pasaje Atlético y accederán a la tribuna de calle Bolivia, sector asignado al público visitante.
También habrá controles del programa Tribuna Segura. Por eso, las autoridades recomiendan asistir con el DNI y la entrada correspondiente.
Cómo será la salida del Monumental
La principal modificación respecto del operativo de 2025 estará en la desconcentración. En aquella oportunidad se registraron incidentes cuando algunos colectivos visitantes se cruzaron con hinchas locales.
Esta vez, los simpatizantes de Rosario Central saldrán primero del estadio, por Juan B. Justo, hacia la autopista. Los colectivos estarán orientados en dirección a la salida de la ciudad y serán escoltados hasta abandonar la provincia.
Los hinchas de Atlético deberán permanecer aproximadamente 20 minutos dentro del Monumental mientras se retira la parcialidad visitante, de acuerdo con lo explicado por el dirigente Jorge Llarrull a LA GACETA.
El objetivo será garantizar que ambas hinchadas puedan disfrutar del encuentro y retirarse sin nuevos incidentes.