Atlético Tucumán-Rosario Central: cómo será el operativo de seguridad y por dónde ingresarán los hinchas

El partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central, que se disputará este sábado desde las 20 en el Monumental “José Fierro”, contará con un importante operativo de seguridad por la presencia de ambas parcialidades. Se espera la llegada de aproximadamente 4.000 hinchas rosarinos, que volverán a acompañar al “Canalla” en Tucumán después de su visita de agosto de 2025.