Seguridad Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido Aseguran que el acusado del femicidio permanece aislado 23 horas por día y que tiene dificultades para acceder a tratamientos médicos. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL QUEJAS. Los defensores de Felipe Sosa cuestionaron el aislamiento que tiene el acusado desde hace meses. Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas InseguridadViolenciaÉrika ÁlvarezFelipe "El Militar" Sosa Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Imputan al segundo acusado de balear a un niño de ocho años Empezó el juicio por la muerte de Karla Robles El milagro secreto de Christa Pike Lo más popular Llegan los shows de El Mató a un Policía Motorizado, Flema y Autos Robados Comienzan los festivales del Limón y del Sulky Concierto en el teatro San Martín: un viaje imaginario sobre el “Expreso de Oriente” Pablo Fábregas, artista de stand up: “El estado natural es aceptar que uno tiene una locura” Camino, luego existo: el arte como experiencia del paisaje Ranking notas premium Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos La pista Jiménez: los indicios biológicos y testimoniales que reactivan la investigación del caso Lebbos Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades La vocal Eleonora Rodríguez Campos fue elegida presidenta de la Región NOA de la JU.FE.JUS