Confirmado: Atlético Tucumán recibirá a Rosario Central con público visitante en el Monumental
El “Decano” anunció que los hinchas del “Canalla” podrán asistir al partido de este sábado, por la fecha 13 del Clausura. En las próximas horas se conocerán los detalles sobre las entradas y la organización.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán recibirá a Rosario Central con público visitante este sábado 17 de octubre en el José Fierro, por la fecha 13 de la Liga Profesional.
- El antecedente inmediato fue en agosto de 2025, cuando 3.250 hinchas rosarinos asistieron al estadio tucumano en una jornada que registró incidentes en las afueras.
- El foco estará puesto en el operativo de seguridad y en la venta de entradas, mientras el equipo local busca recuperar terreno en la tabla de posiciones.
Atlético Tucumán confirmó una novedad importante de cara a su próximo compromiso por el Clausura 2026: el encuentro frente a Rosario Central contará con la presencia de ambas hinchadas en el estadio Monumental José Fierro.
El partido, correspondiente a la fecha 13 de la Liga Profesional, se disputará el sábado 17 de octubre, desde las 20, en 25 de Mayo y Chile. De esta manera, los simpatizantes del “Canalla” tendrán la posibilidad de acompañar a su equipo en Tucumán.
La institución confirmó la decisión mediante sus canales oficiales y anticipó que en las próximas horas brindará más información sobre la organización del encuentro. Por el momento, no se anunciaron la cantidad de localidades disponibles para los visitantes, los precios ni la modalidad de venta de entradas.
Un antecedente reciente
La presencia de hinchas de Rosario Central en el José Fierro tiene un antecedente cercano. En agosto de 2025, ambos equipos se enfrentaron en Tucumán, también por el Torneo Clausura, en un encuentro que terminó igualado sin goles.
Aquella noche, alrededor de 3.250 simpatizantes rosarinos llegaron a la provincia para acompañar al equipo que tenía a Ángel Di María como principal figura. Fue una jornada especial porque marcó el regreso del público visitante al estadio de Atlético después de más de cinco años.
Sin embargo, también se registraron incidentes en las inmediaciones del estadio después del encuentro, por lo que el dispositivo de seguridad será uno de los aspectos importantes de la organización de esta nueva visita.
Un partido importante para Atlético
En lo deportivo, el equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará volver a sumar de a tres después del empate 1-1 frente a Gimnasia, en La Plata. El “Decano” necesita recuperar terreno en la tabla de posiciones y mejorar su rendimiento como local, donde viene de sufrir una dura derrota ante Barracas Central.
El partido frente a Rosario Central también marcará el comienzo de una serie de compromisos importantes para Atlético, que posteriormente visitará a Tigre y recibirá a Argentinos Juniors.
Mientras tanto, la atención estará puesta en los próximos anuncios oficiales para conocer cómo se distribuirán los sectores del estadio, cuándo comenzará la venta de entradas y qué operativo se implementará para recibir a los simpatizantes visitantes.