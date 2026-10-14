DeportesAtlético Tucumán

Falcioni prepara cambios para recibir a Di María: las novedades de Atlético Tucumán y Rosario Central

El “Decano” y el “Canalla” ultiman detalles para un duelo clave en sus aspiraciones, este sábado desde las 20 en el Monumental “José Fierro”.

RECUPERA SOLDADOS. Julio César Falcioni volverá a contar con Leonel Vega en la mitad de la cancha y aguarda por la evolución de Leandro Díaz.
RECUPERA SOLDADOS. Julio César Falcioni volverá a contar con Leonel Vega en la mitad de la cancha y aguarda por la evolución de Leandro Díaz.
Hace 6 Min

Mientras las tribunas jugarán su propio partido, dentro de la cancha también habrá un gran espectáculo. El duelo de este sábado será clave para Atlético, que necesita sumar para mantener sus chances de clasificarse a los playoffs y mejorar su situación en la tabla de promedios. También será importante para Rosario Central, que busca volver a quedarse con la tabla anual. Por eso, ambos equipos buscarán presentar sus mejores versiones desde las 20, en el Monumental “José Fierro”.

En el “Decano”, el regreso confirmado se producirá en la mitad de la cancha, con la vuelta de Leonel Vega al equipo titular. El tucumano, que se perdió el partido frente a Gimnasia por acumulación de cinco amarillas, volverá a ocupar el puesto de volante de contención en el esquema de Julio César Falcioni. Su ingreso supondrá la salida de Julián Fernández, quien lo había reemplazado en el empate ante el “Lobo”.

La otra novedad podría darse en la delantera. Tras perderse los últimos dos partidos por una molestia muscular, Leandro Díaz se perfila para volver a la titularidad frente al “Canalla”. El delantero evoluciona bien, pero será exigido hasta último momento para definir su inclusión en el “11”. Podría ingresar en lugar de Ramiro Ruiz Rodríguez.

En Central, el panorama es alentador. Con Jaminton Campaz y Vicente Pizarro ya recuperados, Jorge Almirón tiene a todo su plantel disponible tras la goleada 5-0 contra Independiente Rivadavia. Ángel Di María volverá a ser la gran atracción de una noche que promete emociones.

Temas Angel Di MaríaJulio César FalcioniClub Atlético Rosario CentralLeandro DíazRamiro Ruiz RodríguezLeonel Vega
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón
1

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia
2

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026
3

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes
4

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
5

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

Ranking notas premium
Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
1

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
2

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron
3

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen
4

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen

Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania
5

"Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania

Más Noticias
Atlético Tucumán-Rosario Central: habrá hasta 600 policías y los hinchas visitantes llegarán bajo custodia

Atlético Tucumán-Rosario Central: habrá hasta 600 policías y los hinchas visitantes llegarán bajo custodia

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del Roña Castro

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del "Roña" Castro

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Murió el Roña Castro: la noche en que fue Rocky y protagonizó una de las hazañas más grandes del boxeo argentino

Murió el "Roña" Castro: la noche en que fue Rocky y protagonizó una de las hazañas más grandes del boxeo argentino

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Comentarios