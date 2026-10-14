Falcioni prepara cambios para recibir a Di María: las novedades de Atlético Tucumán y Rosario Central

Mientras las tribunas jugarán su propio partido, dentro de la cancha también habrá un gran espectáculo. El duelo de este sábado será clave para Atlético, que necesita sumar para mantener sus chances de clasificarse a los playoffs y mejorar su situación en la tabla de promedios. También será importante para Rosario Central, que busca volver a quedarse con la tabla anual. Por eso, ambos equipos buscarán presentar sus mejores versiones desde las 20, en el Monumental “José Fierro”.
En el “Decano”, el regreso confirmado se producirá en la mitad de la cancha, con la vuelta de Leonel Vega al equipo titular. El tucumano, que se perdió el partido frente a Gimnasia por acumulación de cinco amarillas, volverá a ocupar el puesto de volante de contención en el esquema de Julio César Falcioni. Su ingreso supondrá la salida de Julián Fernández, quien lo había reemplazado en el empate ante el “Lobo”.
La otra novedad podría darse en la delantera. Tras perderse los últimos dos partidos por una molestia muscular, Leandro Díaz se perfila para volver a la titularidad frente al “Canalla”. El delantero evoluciona bien, pero será exigido hasta último momento para definir su inclusión en el “11”. Podría ingresar en lugar de Ramiro Ruiz Rodríguez.
En Central, el panorama es alentador. Con Jaminton Campaz y Vicente Pizarro ya recuperados, Jorge Almirón tiene a todo su plantel disponible tras la goleada 5-0 contra Independiente Rivadavia. Ángel Di María volverá a ser la gran atracción de una noche que promete emociones.