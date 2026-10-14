Falcioni prepara cambios para recibir a Di María: las novedades de Atlético Tucumán y Rosario Central

Mientras las tribunas jugarán su propio partido, dentro de la cancha también habrá un gran espectáculo. El duelo de este sábado será clave para Atlético, que necesita sumar para mantener sus chances de clasificarse a los playoffs y mejorar su situación en la tabla de promedios. También será importante para Rosario Central, que busca volver a quedarse con la tabla anual. Por eso, ambos equipos buscarán presentar sus mejores versiones desde las 20, en el Monumental “José Fierro”.