Atlético Tucumán recibirá hinchas de Rosario Central: cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán recibirá hinchas de Rosario Central este sábado en el Monumental por la fecha 13 del torneo Clausura para presenciar el duelo entre ambos equipos.
- Se venderán 5.000 populares a $90.000 en Rosario. El equipo de Jorge Almirón viene de golear a Independiente Rivadavia y ya había tenido visitantes ante Banfield.
- La habilitación de público visitante por dos fechas seguidas para Central marca una notable excepción en el fútbol argentino y entusiasma a su parcialidad de cara al torneo.
Atlético se prepara para recibir a Rosario Central en el Monumental y el duelo tendrá un condimento especial: los hinchas del "Canalla" podrán acompañar a su equipo en Tucumán. El partido se disputará este sábado, desde las 20, por la fecha 13 del Clausura.
Después de la goleada frente a Independiente Rivadavia, el equipo dirigido por Jorge Almirón buscará prolongar su buen momento en el campeonato. Para eso, contará con el respaldo de sus simpatizantes, que tendrán la posibilidad de viajar a la provincia para presenciar el encuentro contra el "Decano".
La presencia de público visitante volverá a ser una particularidad de la jornada, ya que Central tendrá hinchas en dos partidos consecutivos, luego de haber empatado 1 a 1 frente a Banfield en la fecha anterior.
Cuándo se venden las entradas para los hinchas "Canallas"
La dirigencia de Rosario Central informó que las entradas para el partido contra Atlético se venderán de manera presencial en la subsede Cruce Alberdi, ubicada en Catamarca 3538, en Rosario.
Los simpatizantes tendrán dos oportunidades para conseguir sus localidades: este miércoles, de 15 a 20, y este jueves, de 10 a 20.
Cuánto cuestan las entradas
Según explicó un vocero de la dirigencia de Atlético, serían 5.000 populares y tendrían un costo de $90.000. Mientras tanto, desde la CD "Canalla" aseguran que los menores de hasta cinco años podrán ingresar sin pagar entrada.