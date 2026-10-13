El valor del equilibrio: qué recuperaría Atlético Tucumán con la vuelta de su once ideal
De cara al partido con Rosario Central, Julio César Falcioni volverá a contar con Leonel Vega y podría tener también a Leandro Díaz. Los números y el impacto táctico de dos piezas clave para el funcionamiento del equipo.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán busca recuperar su once ideal este sábado ante Rosario Central en el Monumental José Fierro para cortar la mala racha y clasificar a playoffs.
- Con ausencias por lesiones y suspensiones de piezas clave como Vega y Díaz, el equipo de Falcioni sumó apenas un punto de los últimos nueve en juego.
- Vencer al líder del torneo permitirá al Decano sostener sus chances de entrar a octavos de final y llegar fortalecido a la semifinal de Copa Argentina.
Sin margen de error, Atlético Tucumán recibira este sábado a Rosario Central en el Monumental José Fierro. Noveno en la zona B con 14 puntos —a cuatro de los puestos de clasificación a los octavos de final— y con la semifinal de Copa Argentina ante Platense en el horizonte, el equipo de Julio César Falcioni tiene una buena noticia: la chance de poner en cancha a su once ideal tras tres fechas de ausencias y flojos resultados.
El costo de las bajas
El esquema del “Emperador” pide orden, líneas juntas, repliegue en bloque y salidas rápidas de contraataque. En las últimas tres jornadas, entre lesiones, suspensiones y convocatorias de fecha FIFA, el “Decano” sumó apenas un punto de nueve posibles:
Fecha 10 vs. Aldosivi (0-1 en Mar del Plata): sin Clever Ferreira (convocado a la selección de Paraguay) ni Franco Nicola (suspendido), la defensa sintió las variantes y el equipo perdió profundidad por izquierda. Tras una pelota parada, el fondo “decano” dudó y la jugada terminó en el gol de Tomás Fernández.
Fecha 11 vs. Barracas Central (2-3 en Tucumán): todavía sin Ferreira y con la baja por desgarro de Leandro Díaz, Atlético sufrió por arriba: Nicolás Orsini metió dos goles de cabeza y el equipo recibió tres tantos por primera vez en la era Falcioni.
Fecha 12 vs. Gimnasia de La Plata (1 a 1 como visitante): volvió Ferreira, pero faltaron Leonel Vega (por cinco amarillas) y el “Loco” Díaz. El “Lobo” generó demasiado (23 remates), tuvo 10 córners a favor, y empató a los 94’.
En esa racha negativa, el promedio de goles en contra subió a 1,67 por partido.
Equilibrio con Vega
En el 4-1-4-1 de Falcioni, Leonel Vega es el volante central de contención. Parado por delante de los zagueros Ferreira y Luciano Vallejo, no solo corta el juego rival por adentro, sino que hace los relevos hacia las bandas para que Leonel Di Plácido e Ignacio Galván no queden expuestos.
Los números de 2026 muestran con claridad la diferencia:
Con Vega titular (15 PJ): Atlético sacó el 53,3% de los puntos, recibió apenas 0,60 goles por partido y mantuvo el arco en cero en 9 de los 15 encuentros (60%).
Sin Vega de arranque (9 PJ): la efectividad cayó al 33,3%, los goles recibidos casi se duplicaron (1,11 por partido) y solo hubo dos vallas invictas (22,2%).
Volantes como Julián Fernández o Ezequiel Ham aportan despliegue, pero tienen otras características para equilibrar el medio. Cumplida la sanción, la vuelta de Vega le devuelve al equipo el corte en el círculo central.
La importancia del “Loco”
El aporte de Leandro Díaz no se mide únicamente en los goles. En un planteo que no suele apostar a posesiones largas, el delantero tucumano es el desahogo principal: pelea pelotazos de espaldas, convierte despejes en segundas pelotas, da aire para que Renzo Tesuri y Nicolás Laméndola suban por las bandas y permite que Lautaro Godoy reciba con el equipo parado en campo contrario.
El impacto en los números defensivos es directo:
Con Díaz en cancha (17 PJ): el Decano recibió 0,71 goles por partido y no le convirtieron en el 47,1% de los partidos.
Sin Díaz (7 PJ): el promedio subió a un gol recibido por encuentro.
Ni Ramiro Ruiz Rodríguez, ni Alexis Canelo, ni Manuel Brondo tienen la contextura o la habilidad para fajarse con los centrales rivales. Sin esa fricción arriba, los defensores contrarios anticipan más alto, ganan los rebotes y el rival se instala con facilidad cerca del arco de Luis Ingolotti.
Optimismo con Díaz
Díaz volvió a hacer fútbol tras dos semanas de kinesiología por el desgarro. Participó sin problemas de los trabajos con pelota y completó la práctica de ayer con buenas respuestas físicas. El cuerpo técnico lo llevará con cautela: la práctica formal de fútbol previa al partido definirá si arranca de titular o suma minutos en el complemento, aunque puertas adentro hay optimismo.
Examen ante el líder
El cruce del sábado será una prueba exigente. Rosario Central llega al Monumental como puntero de la zona B con 22 puntos y el ataque más goleador del torneo (17 tantos), tras golear 5 a 0 a Independiente Rivadavia con Ángel Di María, Jaminton Campaz y Vicente Pizarro como puntos altos.
Para frenar ese poder de fuego, la vuelta de su once de gala —Ingolotti; Di Plácido, Ferreira, Vallejo, Galván; Vega; Tesuri, Godoy, Laméndola, Nicola; y Díaz— le devolvería a Atlético la solidez que le permitió ganarle a Racing en Avellaneda y meterse en semifinales de la Copa Argentina.
Para Falcioni, tener su equipo predilecto a mano será clave para dar el golpe ante el “Canalla”, romper la racha sin triunfos como local y no despedirse antes de tiempo de la pelea por entrar a los playoffs.