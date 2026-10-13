El valor del equilibrio: qué recuperaría Atlético Tucumán con la vuelta de su once ideal

Sin margen de error, Atlético Tucumán recibira este sábado a Rosario Central en el Monumental José Fierro. Noveno en la zona B con 14 puntos —a cuatro de los puestos de clasificación a los octavos de final— y con la semifinal de Copa Argentina ante Platense en el horizonte, el equipo de Julio César Falcioni tiene una buena noticia: la chance de poner en cancha a su once ideal tras tres fechas de ausencias y flojos resultados.