En Villa Urquiza: el municipio de San Miguel de Tucumán erradicó un basural e instaló juegos infantiles

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizó obras de recuperación urbana en la plaza Teresa de Calcuta, ubicada en la intersección de avenida República del Líbano y Paraguay, en Villa Urquiza. Los trabajos incluyeron la erradicación de un basural histórico junto a las vías del ferrocarril, desmalezado, pintura de cordones y muros, recolección de residuos y reparación de calzadas mediante bacheo. Además, se instalaron juegos infantiles nuevos para recuperar el espacio público y ofrecer un lugar de recreación a las familias. Las tareas se desarrollaron en el marco del Operativo Integral Municipal, que también brindó servicios gratuitos a los vecinos. La próxima semana, las cuadrillas se trasladarán a la plaza Caseros, en Colombia y Catamarca, de 9 a 12.
Nuevo lanzamiento: José María Corral será el candidato de La Libertad Avanza en Aguilares
José María Corral, médico cirujano y empresario, será el candidato a intendente de Aguilares por La Libertad Avanza (LLA) Tucumán en las elecciones del 9 de mayo de 2027. El dirigente confirmó su postulación a través de las redes sociales, donde agradeció la confianza de la conducción provincial del espacio.
“Gracias a Lisandro Catalán y a todo el equipo de La Libertad Avanza Tucumán por la confianza para asumir el desafío de ser candidato a intendente de Aguilares. Vamos a trabajar con compromiso para transformar nuestra ciudad. Esta vez, es en serio”, expresó Corral.
El presidente de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán, respaldó públicamente la candidatura y planteó la necesidad de impulsar cambios en la provincia. “¡Vamos, José María! Vamos a transformar Aguilares y a sacar a Tucumán del abandono en el que se encuentra. Lo mejor está por venir”, publicó el dirigente.
Toscano se reunió con Jaldo y confirmó el apoyo del Partido Socialista a su gestión
El legislador Alfredo Toscano confirmó que el Partido Socialista acompañará orgánicamente al gobernador Osvaldo Jaldo y respaldará las políticas públicas de su gestión. Lo hizo tras una reunión en la que participaron también Domingo Amaya y José Vera, presidente del espacio político.
“Tenemos una gran noticia, que es que se va a acompañar también todo el Partido Socialista orgánicamente al gobernador”, afirmó Toscano, quien anticipó que trabajarán en una agenda política e institucional conjunta.
El legislador defendió el rol del Estado provincial frente a las políticas nacionales. “Estamos convencidos plenamente de este camino que él ha tomado, de que el Estado esté presente en la vida de los tucumanos”, sostuvo. Además, ratificó el respaldo a Jaldo, al vicegobernador Miguel Acevedo y a la intendenta capitalina Rossana Chahla. También anticipó la próxima visita de autoridades socialistas nacionales y regionales.