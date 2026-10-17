En Villa Urquiza: el municipio de San Miguel de Tucumán erradicó un basural e instaló juegos infantiles

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizó obras de recuperación urbana en la plaza Teresa de Calcuta, ubicada en la intersección de avenida República del Líbano y Paraguay, en Villa Urquiza. Los trabajos incluyeron la erradicación de un basural histórico junto a las vías del ferrocarril, desmalezado, pintura de cordones y muros, recolección de residuos y reparación de calzadas mediante bacheo. Además, se instalaron juegos infantiles nuevos para recuperar el espacio público y ofrecer un lugar de recreación a las familias. Las tareas se desarrollaron en el marco del Operativo Integral Municipal, que también brindó servicios gratuitos a los vecinos. La próxima semana, las cuadrillas se trasladarán a la plaza Caseros, en Colombia y Catamarca, de 9 a 12.