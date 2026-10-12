Así es la dieta de las Kardashian que siguió Wanda Nara para bajar 7 kilos en tres semanas

Resumen para apurados
- Wanda Nara bajó siete kilos en tres semanas tras filmar una película, mediante la costosa rutina asociada a las Kardashian.
- La mediática subió diez kilos para un rol actoral y luego contrató chef privado, entrenador y dieta mediterránea por USD 2.500 semanales.
- El caso reaviva el debate sobre métodos de adelgazamiento exclusivos y la necesidad de supervisión médica en cambios corporales drásticos.
Wanda Nara sorprendió con su cambio físico después de aumentar 10 kilos para interpretar a Lucía en una película.
Tras finalizar el rodaje, la conductora de MasterChef Celebrity habría recurrido al método conocido como la “dieta de las Kardashian”, que combina alimentación mediterránea, entrenamiento personalizado y caminatas, con un costo de hasta 2.500 dólares semanales, según trascendió.
Wanda Nara bajó 7 kilos después de su debut cinematográfico
Wanda Nara contó en sus redes sociales que aumentó 10 kilos para interpretar a Lucía en su debut cinematográfico. “Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho”, escribió junto a una imagen del detrás de escena.
Semanas después de terminar el rodaje, la conductora volvió a llamar la atención por su figura renovada. Uno de los que reaccionó con sorpresa fue su estilista, Kennys Palacios, quien se reencontró con ella después de dos meses y destacó el cambio físico.
“Yo no lo puedo creer. La dejé de ver dos meses y es otra. Chicos, es una muñeca”, expresó mientras grababa a Wanda y resaltaba su cintura.
En qué consiste la dieta de las Kardashian
Los detalles del método que habría seguido la empresaria fueron revelados por Mariano de la Canal en el programa LAM. Según explicó, Wanda logró bajar siete kilos en tres semanas con un plan que combina varios componentes.
Entre los hábitos mencionados se encuentran:
Alimentación mediterránea: una forma de alimentación basada en alimentos variados y frescos.
Entrenamiento personalizado: la asistencia de un entrenador personal para organizar la actividad física.
Caminatas frecuentes: la incorporación de movimiento a la rutina diaria.
Cocinero privado: una persona encargada de preparar las comidas de acuerdo con el plan alimentario.
Cuánto cuesta el método que habría elegido Wanda Nara
El precio difundido para este sistema es de 2.500 dólares por semana, una cifra que contempla los distintos servicios asociados al plan, según la información que trascendió.
La propuesta se vincula con el estilo de vida de las hermanas Kardashian, conocidas por contar con equipos de profesionales y servicios personalizados para acompañar sus rutinas de alimentación, entrenamiento y cuidado físico.
De todos modos, no se trata de una dieta única ni de un programa universal con una composición estandarizada. La información difundida sobre Wanda describe una combinación de hábitos y servicios, sin detallar un menú específico ni un esquema alimentario completo.
Además, la pérdida de peso puede variar según cada persona y las circunstancias en las que se produce. Por eso, los planes de alimentación y actividad física deben adaptarse a las necesidades individuales y contar con orientación profesional cuando corresponda.