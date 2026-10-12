Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre
La joven tiene 20 años, vive en Estados Unidos y mantiene un perfil bajo. Gustavo Yankelevich habló sobre ella tras las declaraciones de su hermano Valentín acerca de los episodios de violencia que, según denunció, sufrió durante su infancia.
Resumen para apurados
- Gustavo Yankelevich aclaró la situación de su nieta Azul en EE.UU., tras las recientes denuncias de violencia familiar que su hermano Valentín hizo contra su padre en Argentina.
- Tras la muerte de Romina Yan en 2010, la Justicia otorgó la tenencia de los hijos mayores al abuelo por maltratos, mientras que Azul continuó viviendo con su padre Darío Giordano.
- Pese a la distancia y el conflicto familiar, los hermanos sostienen el vínculo, mientras Azul consolida su carrera audiovisual en el exterior lejos del foco mediático.
La historia familiar de los hijos de Romina Yan volvió a generar repercusiones después de que Valentín Yankelevich relatara situaciones de violencia física y psicológica que aseguró haber atravesado durante su niñez. En medio de la conmoción, la situación de su hermana menor, Azul Giordano, también despertó interés y motivó una respuesta pública de su abuelo materno, Gustavo Yankelevich.
A través de las redes sociales, el productor brindó detalles sobre la vida actual de la joven, que tiene 20 años y reside en Estados Unidos, donde continuó sus estudios. Además, pidió que no la compararan con sus hermanos y remarcó que ella también sufrió durante aquellos años.
“Azul es un sol y vive en EE.UU., donde estudió. No la comparen, por favor. Ella también sufrió mucho”, escribió Gustavo al responder una consulta de una usuaria.
El mensaje llegó después de una publicación dedicada a sus nietos Franco y Valentín, en la que destacó la fortaleza que tuvieron para sobreponerse a las experiencias dolorosas que atravesaron.
Por qué Azul Giordano no se fue a vivir con sus hermanos
Una de las preguntas que surgieron tras las declaraciones de Valentín fue por qué Azul no se mudó con sus hermanos a la casa de su abuelo materno. Sin embargo, hasta el momento no se conocieron explicaciones concretas sobre los motivos por los que la joven permaneció al cuidado de su padre, Darío Giordano.
Cuando Romina Yan murió, el 28 de septiembre de 2010, sus tres hijos eran chicos. Franco tenía 10 años, Valentín tenía 7 y Azul apenas 4.
Durante una entrevista con Schapiro, Valentín contó que, después de hablar con su abuelo sobre lo que ocurría en su casa, él y Franco le pidieron dejar de vivir con su padre. Finalmente, tras un proceso judicial que se extendió durante años, Gustavo Yankelevich obtuvo la tenencia de los dos varones, mientras que Azul continuó viviendo con Darío Giordano.
El joven también recordó que la separación de los hermanos fue especialmente difícil para su hermana menor, que al principio no comprendía por qué ellos se habían ido.
“Fue duro al principio. Para ella fue muy duro. Siempre nos entendió, siempre supo por qué nos fuimos”, relató Valentín. Luego agregó que, cuando era muy chica, Azul sentía que sus hermanos la habían dejado sola, aunque con el tiempo pudo comprender la situación. Actualmente, aseguró, mantienen una relación muy cercana.
Cómo es la vida actual de la hija menor de Romina Yan
A diferencia de Franco y Valentín, Azul conserva el apellido paterno y eligió mantenerse alejada de la exposición mediática. Actualmente vive en Estados Unidos, donde estudió y comenzó a desarrollar intereses vinculados con el ámbito audiovisual.
Según trascendió, su formación estuvo orientada inicialmente a la dirección y luego se volcó al guion. De todos modos, la joven no suele compartir detalles de su vida privada, por lo que se conoce poca información sobre sus proyectos y actividades actuales.
Aunque los tres hermanos dejaron de convivir bajo el mismo techo, lograron mantener el vínculo. Según recordó Valentín, se encontraban en el colegio al que asistían y compartían fines de semana en la casa de Gustavo Yankelevich, donde Azul podía reunirse con Franco y él.
El joven sostuvo que organizar esos encuentros no fue sencillo, en medio del conflicto familiar con su padre. También afirmó que actualmente no mantiene relación con Darío Giordano.