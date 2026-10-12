Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre

Por qué Azul Giordano no se fue a vivir con sus hermanos

Una de las preguntas que surgieron tras las declaraciones de Valentín fue por qué Azul no se mudó con sus hermanos a la casa de su abuelo materno. Sin embargo, hasta el momento no se conocieron explicaciones concretas sobre los motivos por los que la joven permaneció al cuidado de su padre, Darío Giordano.