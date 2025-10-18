Teatro: cuando el humor se aprovecha para hablar de lo que duele

La obra transcurre en dos universos contrastantes en un tiempo indefinido, describe Reyes para LA GACETA: en la vereda -el lugar de lo público-, Vladimir y Uriel sobreviven con humor y ternura, sorteando el desamparo de los márgenes; mientras que en el archivo -lo cerrado-, Carmen y Rodolfo se enfrentan a la lógica de la maquinaria siniestra y burocrática que transforma lo humano en dato. “Ambos mundos se funden con la presencia constante de un ser sugerido, persistente, que atraviesa la escena de manera sugerida y la transforma sin ser del todo revelado. No le escapamos a lo humano ni a la aspiración por lo bello sin caer en la solemnidad, sino que aspiramos a una teatralidad atrapante, donde lo simbólico y lo cotidiano se cruzan en un mismo pulso en esta creación grupal”, afirma.