Teatro: cuando el humor se aprovecha para hablar de lo que duele

Raúl Reyes dirige la nueva creación de su taller, “Archivo Ramona”, sobre seres marginados.

UNA NUEVA OBRA. El taller de Raúl Reyes estrena "Archivo Ramona".
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

“El humor es nuestra coartada para hablar de lo que duele”, sentencia Raúl Reyes. El director estrenará esta noche a las 21.30 en su sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240) “Archivo Ramona”, con las actuaciones de Fabricio Lorenzetti, Sebastián Rolfo, Lucila Ale y Nicolás Rivas.

La obra transcurre en dos universos contrastantes en un tiempo indefinido, describe Reyes para LA GACETA: en la vereda -el lugar de lo público-, Vladimir y Uriel sobreviven con humor y ternura, sorteando el desamparo de los márgenes; mientras que en el archivo -lo cerrado-, Carmen y Rodolfo se enfrentan a la lógica de la maquinaria siniestra y burocrática que transforma lo humano en dato. “Ambos mundos se funden con la presencia constante de un ser sugerido, persistente, que atraviesa la escena de manera sugerida y la transforma sin ser del todo revelado. No le escapamos a lo humano ni a la aspiración por lo bello sin caer en la solemnidad, sino que aspiramos a una teatralidad atrapante, donde lo simbólico y lo cotidiano se cruzan en un mismo pulso en esta creación grupal”, afirma.

La propuesta reúne distintos registros actorales, el relato lumínico, los recursos espaciales y el diseño sonoro, lo que permite el entrecruzamiento de lo simbólico, lo poético y lo cotidiano.

“Son seres marginados, naturalizados e invisibilizados, que encuentran su morada en lo efímero y enfrentan lo crudo de su realidad desde un enfoque humorístico. Se vuelven impersonales y se los sitúa en un rol tragicómico, con trazos distópico, entre la tragedia y el absurdo. Aunque no remite explícitamente a Tucumán, refleja ese espacio y conjuga costumbrismo con elementos bizarros de la ciencia ficción propios de la época que habitamos”, agrega.

El director destaca la posibilidad de que “la carcajada conviva con la fragilidad y lo social en guiños literarios y teatrales que cruzan lo culto con lo bajo y la posibilidad de renacer en lo natural, que ofrece un punto de continuidad y esperanza sugerida”. “Lo que nos interesa es lograr un espacio donde la escena respira, muta y se articula a partir del relato actoral, fruto de las tres décadas de trabajo del taller y su propuesta de creación entre actores y dirección de manera complementaria, improvisando, explorando y construyendo una escritura escénica y vital que se moldea en acto”, señala.

“‘Archivo Ramona’ es, además, una obra que opina desde el teatro sobre la teatralidad y sus múltiples lenguajes. Revisa, parodia y homenajea sus tradiciones -del gesto clásico a la irreverencia popular, de lo apolíneo a lo dionisíaco- en una constante tensión que no busca resolver sino habitar el conflicto en una broma afectuosa con la intención lúcida de afirmar que el teatro aún puede pensarse a sí mismo sin perder la risa”, finaliza.

Opciones: propuestas de humor y drama

A las 21, la agenda teatral independiente tiene a “Dos mujeres guerreras”, con Soledad Berrondo y Nancy Vera Groy dirigidas por Lucas Lam en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124); a “La dama pálida” en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), con dirección de Sebastihan de León y la última función de “¿Qué harían sin mí?”, de Hugo Daniel Marcos dirigida por Benjamín Tannuré Godward en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez), con Cyntia Bulva, Chabela Díaz, Rubén Lizondo, Ramiro Maturana, Juan Mauricio López y Lourdes Salas. Media hora más tarde, se repondrá en la Sociedad Francesa (San Juan 751) “Tartufo, el hipócrita”, en la versión de Ricardo Salim.

