Teatro: cuando el humor se aprovecha para hablar de lo que duele

“El humor es nuestra coartada para hablar de lo que duele”, sentencia Raúl Reyes. El director estrenará esta noche a las 21.30 en su sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240) “Archivo Ramona”, con las actuaciones de Fabricio Lorenzetti, Sebastián Rolfo, Lucila Ale y Nicolás Rivas.
La obra transcurre en dos universos contrastantes en un tiempo indefinido, describe Reyes para LA GACETA: en la vereda -el lugar de lo público-, Vladimir y Uriel sobreviven con humor y ternura, sorteando el desamparo de los márgenes; mientras que en el archivo -lo cerrado-, Carmen y Rodolfo se enfrentan a la lógica de la maquinaria siniestra y burocrática que transforma lo humano en dato. “Ambos mundos se funden con la presencia constante de un ser sugerido, persistente, que atraviesa la escena de manera sugerida y la transforma sin ser del todo revelado. No le escapamos a lo humano ni a la aspiración por lo bello sin caer en la solemnidad, sino que aspiramos a una teatralidad atrapante, donde lo simbólico y lo cotidiano se cruzan en un mismo pulso en esta creación grupal”, afirma.
La propuesta reúne distintos registros actorales, el relato lumínico, los recursos espaciales y el diseño sonoro, lo que permite el entrecruzamiento de lo simbólico, lo poético y lo cotidiano.
“Son seres marginados, naturalizados e invisibilizados, que encuentran su morada en lo efímero y enfrentan lo crudo de su realidad desde un enfoque humorístico. Se vuelven impersonales y se los sitúa en un rol tragicómico, con trazos distópico, entre la tragedia y el absurdo. Aunque no remite explícitamente a Tucumán, refleja ese espacio y conjuga costumbrismo con elementos bizarros de la ciencia ficción propios de la época que habitamos”, agrega.
El director destaca la posibilidad de que “la carcajada conviva con la fragilidad y lo social en guiños literarios y teatrales que cruzan lo culto con lo bajo y la posibilidad de renacer en lo natural, que ofrece un punto de continuidad y esperanza sugerida”. “Lo que nos interesa es lograr un espacio donde la escena respira, muta y se articula a partir del relato actoral, fruto de las tres décadas de trabajo del taller y su propuesta de creación entre actores y dirección de manera complementaria, improvisando, explorando y construyendo una escritura escénica y vital que se moldea en acto”, señala.
“‘Archivo Ramona’ es, además, una obra que opina desde el teatro sobre la teatralidad y sus múltiples lenguajes. Revisa, parodia y homenajea sus tradiciones -del gesto clásico a la irreverencia popular, de lo apolíneo a lo dionisíaco- en una constante tensión que no busca resolver sino habitar el conflicto en una broma afectuosa con la intención lúcida de afirmar que el teatro aún puede pensarse a sí mismo sin perder la risa”, finaliza.
