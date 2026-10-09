De sur a norte, se invita a disfrutar de la música popular

La primera jornada tendrá como nombres fuertes al salteño Christian Herrera y los jujeños de Los Tekis, dentro de una amplia oferta. También se presentarán Emiliano Abregú, Los Wayki, Instituto Guaipa, Rubén Cuarterón, Araceli Sosa, Ely Martínez, Miguel Agüero, Carly Castro, Azul Gallia, Canto Nuestro, Nueva Trova, Sofi Salomón, Supay, Randeros, Facundo Aybar, Fabián Lizárraga, Alma Huayna, Lapachos, Puesta a Punto, Franco Ribet, El Chango Tobi, Raúl Rojas, Illay, la Banda de Música Municipal y la delegación de Termas de Río Hondo, junto a los ganadores del Pre-Monteros Abigail Ogas, Jasmin Bossa, Canto Nuevo y El Rejunte. Massi López se impuso en el rubro solista en la sede capital, pero sufrió un ACV del cual se está recuperando.