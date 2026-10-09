De sur a norte, se invita a disfrutar de la música popular

“Tres noches únicas. La emoción de nuestro pueblo, la fuerza de nuestras raíces” es la consigna este año del tradicional festival Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore. Desde esta noche y hasta el domingo, la edición 61 de uno de los eventos del género más relevantes del país y referente de la región se desarrollará en el Gimnasio Municipal de esa ciudad.
La primera jornada tendrá como nombres fuertes al salteño Christian Herrera y los jujeños de Los Tekis, dentro de una amplia oferta. También se presentarán Emiliano Abregú, Los Wayki, Instituto Guaipa, Rubén Cuarterón, Araceli Sosa, Ely Martínez, Miguel Agüero, Carly Castro, Azul Gallia, Canto Nuestro, Nueva Trova, Sofi Salomón, Supay, Randeros, Facundo Aybar, Fabián Lizárraga, Alma Huayna, Lapachos, Puesta a Punto, Franco Ribet, El Chango Tobi, Raúl Rojas, Illay, la Banda de Música Municipal y la delegación de Termas de Río Hondo, junto a los ganadores del Pre-Monteros Abigail Ogas, Jasmin Bossa, Canto Nuevo y El Rejunte. Massi López se impuso en el rubro solista en la sede capital, pero sufrió un ACV del cual se está recuperando.
En el segmento de danzas actuarán el Ballet Ibatín, el Ballet Sonkoy Danza infantil, Gran Ballet Monteros y Estudio Coreográfico Renacer, dentro de una amplia grilla que incluye a la Compañía Tucumana de Danza, Ballet Poncho Rojo, Malambo del Norte y Academia Danza de Mi Tierra, junto con las parejas de Mirna Lopolito y Esteban González y Valentina Cruz y Pablo Correa y a los malambistas Lucas Alderete y Cristian Emanuel Ramos, que ganaron el certamen selectivo previo.
Destrezas criollas y baile
En tanto, en el club Deportivo Trancas de esa localidad continuará la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo, con una agenda que abarcará la exhibición de destrezas criollas durante el día y la música popular por la noche.
Desde las 11 se presentará la equinoterapia de Alma Equina, y a las 18 será la apertura de las jineteadas. A las 21 se abrirá el escenario con ballet tradicionalista, para que luego actúen en vivo los folcloristas Lázaro Caballero y Destino San Javier, junto con la cumbia de los uruguayos de Rombai el cuarteto de Q’Lokura y la guaracha santiagueña bailable de Dany Hoyos. La presencia tucumana estará a cargo de De Pura Cepa, Martín Vázquez, el Changuito Yuteño, Daniel Cuevas y Compinches Folk, entre otros.
En las próximas jornada (la fiesta concluye el domingo) habrá doma, concursos de caballos peruanos y de carrera, desfiles gauchos y exhibiciones de disputa de polo, aparte de los shows musicales.
“De mi tierra”
El Coro Estable de la Provincia, con la dirección de Silvio Seballos, presentará esta noche el concierto “De mi tierra”, desde las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con el acompañamiento del pianista Javier Ramos.
“La propuesta es un recorrido por la identidad musical argentina a través del canto coral. Será un encuentro donde la tradición académica y el cancionero popular dialogan en un mismo escenario para construir un mapa sonoro atravesado por diferentes épocas, lenguajes y expresiones”, anticipan desde el Ente Cultural.
El programa transitará desde las referencias del neoclasicismo y la vanguardia, con obras de compositores como Alberto Ginastera, Carlos Guastavino y el tucumano Eduardo Alonso Crespo, hasta versiones corales de creadores fundamentales folclóricos, entre ellos Atahualpa Yupanqui, Juan Quintero, Juan Falú, Pepe y Gerardo Núñez y Carlos Carabajal. Habrá un segmento especial con canciones de Piero, recientemente fallecido, junto a temas de Pedro Aznar. El objetivo es poner en diálogo la riqueza de la escritura musical con las raíces folclóricas y urbanas argentinas, para recuperar ritmos, melodías y poesías que forman parte de la memoria y la identidad cultural nacional.
Por las peñas
En el circuito de las peñas de la capital, El Cardón (Las Heras 50) recibirá a Luis Reinaldi, y La Escondida (Miguel Lillo 234) a Canto K’ñero, Dúo Amanecer, Matías Brito y Javier Chocobar.
Franco Véliz es el nombre principal de la cartelera de El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda), que completarán Tawa, Duendes Copleros, Los Norteños y Alma Tucumana.
Mykonos (Pellegrini y Crisóstomo Álvarez) recibirá al folclore esta noche, con una triple cartelera ya que se presentarán Lucho Aragón, La Banda de los Solistas y El Chino Iguzquiza.
En la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), el grupo Ahí Va el Tábano ofrecerá desde las 22 “Paisaje calchaquí”, con vidala, baguala, zamba y otros ritmos que habitan los Valles Calchaquíes.