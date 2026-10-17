Esta noche, en Tucumán: Jairo repasa sus canciones con músicos jóvenes

“La idea que teníamos con mi mujer (Teresa Sainz de los Terreros, quien falleció en 2021) era ir a Inglaterra donde teníamos un contacto que quería que yo grabase en inglés, porque le gustaba mucho mi voz. Era un productor muy importante, pero necesitaba el tiempo de aprender bien el idioma. Y justo en ese momento me llaman para proponerme cantar en el Teatro Olimpia de París, el más importante de Europa, con un espectáculo de música argentina. Era más próximo, más cercano y no tenía que aprender el idioma sino hacer canciones de mi país”, dijo. Y el destino definió su rumbo hasta quedarse viviendo 16 años en la capital francesa.