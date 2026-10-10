Los fans del Indio llegan de todo el país entre lágrimas para un show histórico
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado actuarán hoy en el Hipódromo ante un público de Mendoza, San Juan, Córdoba y otras provincias, junto a los locales. La emoción y los temas pedidos. La última presentación del año.
“En esta ocasión el Indio me lleva hasta Tucumán”. María del Rosario Ahumada, mendocina de 37 años, seguía a Carlos Indio Solari desde que tenía 15, y aún fallecido lo sigue haciendo. Nunca visitó la provincia, pero será una de las miles de personas que viajará desde distintos puntos del país para ver el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado con el repertorio de las canciones del compositor, en el Hipódromo del parque 9 de Julio esta noche, desde las 20:30.
Será la primera presentación de la banda en la provincia y también el primer show desde la muerte del músico ocurrida el 5 de junio a los 77 años y por un ACV hemorrágico vinculado al Parkinson que padecía. Tras confirmar que las fechas previstas continuarían con normalidad, cerraron el anuncio con una frase que quedó grabada entre los seguidores: “Nos vemos en el Norte...”
Para Rosario, el recital representa también el cierre de una etapa. “No se murió solo una persona ni mucho menos un ídolo, porque su recuerdo quedará para siempre. Pero con él falleció una etapa de mi vida”, cuenta. Espera escuchar “Oktubre” y “Encuentro con un ángel amateur”. “Hace cuatro meses que no puedo evitar el lagrimón. Es muy emocionante esto”, agrega.
De la ruta al Hipódromo
Para Daiana Bosch, ir detrás de la música ya es parte de su vida. Es coordinadora de Ruta 73, una agencia de viajes rockeros de San Juan que desde hace 11 años acompaña a fanáticos a recitales. Ya estuvieron en Tucumán para ver a La Renga y viajaron a shows del Indio y Los Fundamentalistas en distintas provincias. Esta vez, dice, la fecha tiene otro peso: “Viajo con el corazón roto, esperando cantar muy fuerte para curar el alma con música”. Espera escuchar “Mi genio amor”.
También vendrá Rocío Chochi Domínguez, otra de las coordinadoras. Será su segunda vez en Tucumán y su tercer recital de Los Fundamentalistas. “Decidimos estar porque sentimos que este recital es especial. No es solamente ir a verlos, sino ser parte de un momento que sabemos que va a quedar para siempre en la historia ricotera”, cuenta.
Las dos se hicieron amigas en la ruta. Para Rocío, el sábado será especialmente movilizador: “Es el primer ‘Oktubre’ sin el Indio y sabemos que ya no va a estar físicamente entre nosotros”. Su canción elegida es “Vencedores Vencidos”.
Desde San Juan también llegará una familia. Luna Celeste González Miranda viajará con su hermana menor y su papá. Después del primer recital de su hermana en Jesús María y de la muerte de Solari, decidieron que tenían que estar en Tucumán.
“Nos crió así. Nacimos escuchando al Indio, Los Redondos, en una cuna ricotera”, contó. Esperan canciones como “Había una vez”, “Flight 956” y “Encuentro con un ángel amateur”. “También nos pinta un lagrimón”, relató.
Generaciones
Romina vivirá su primer recital del grupo. Hasta ahora solo había visto bandas tributo en Mendoza. “Es una demostración de amor y lealtad en su estado más puro”, dice. Espera “El Charro Chino”, la canción que la acercó a la obra del músico. “Si la tocan, no solo voy a ser un mar de lágrimas, sino que una parte de mi corazón va a sentir que está ahí conmigo”, señaló.
Lautaro García, de 22 años, llegará también desde Mendoza con su hermano Mateo, de 13. No conocen Tucumán. Lautaro estuvo en los últimos dos shows de La Plata, la despedida del Indio, y también en Jesús María. “En mi vida, él fue todo siempre. En los peores momentos fue el único que supo comer nuestro dolor. En los mejores y peores momentos siempre están los Redondos o Fundamentalistas”, cuenta. Espera que suene “Perdiendo el tiempo” y que el recital arranque con “Fuegos de Octubre”.
Micro y familia
Desde Córdoba también partirán micros. Daniel Rial, coordinador general de Cba Rock Viajes, traerá pasajeros de Córdoba, San Francisco, Altas Cumbres, Jesús María, Villa María, Río Cuarto, La Pampa y San Luis. También estuvo en el funeral del artista: “Sabíamos adónde íbamos y con qué nos íbamos a encontrar. Mucha tristeza”.
En más de 15 años de viajes, vio cómo los recitales también construyeron vínculos. “Hay chicos que se conocieron en el micro y hoy tienen su familia con hijos y siguen viajando. Es algo maravilloso. También hay personas que coleccionan las remeras de cada fecha y seguidores que ahorran durante meses para poder viajar”, cuenta.
“Para todos este es una función distinta, hay que empezar a acostumbrarse de que no lo vamos a ver más”, explica. Pero también sostiene que “el viaje de Los Fundamentalistas continúa; así lo hubiese querido Solari”.
Destino
Hoy, esas rutas terminarán en el Hipódromo de Tucumán. Llegarán hermanos, amigos, padres e hijos. Algunos conocerán la provincia por primera vez. Frente al escenario, todas esas historias se encontrarán en un mismo lugar. En el recital de junio, a pocos días tras la muerte de su referente, el grupo se conformó con Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Déborah Dixon, Luciana Palacios, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo y Miguel Ángel Tallarita (quien tiene raíces familiares tucumanas).
El lugar tiene montados desde hace días el gran escenario y las principales estructuras de sonido, iluminación, energía, accesos y seguridad, cubiertos especialmente por la persistente lluvia que viene cayendo desde hace días y que seguiría hoy durante casi todo el día: el Servicio Meteorológico Nacional prevé lloviznas durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde y la noche, con una temperatura que oscilará entre los 12 y los 17 grados.
Todo ello le dará un contexto especial a una fiesta ricotera que no parará nada ni nadie y que tendrá una dimensión histórica.
Vuelo suspendido: expectativa frustrada
Así como hay miles de seguidores del Indio Solari que ya llegaron a la provincia para el recital de esta noche en el Hipódromo, otros se quedaron con las entradas compradas y no podrán llegar. En la noche del jueves, Aerolíneas Argentinas suspendió el vuelo 1.484 que venía del aeropuerto metropolitano Jorge Newbery de Buenos Aires (debía partir a las 18), y que fue reprogramado para el domingo por problemas para completar la tripulación. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado llegaron ayer en un vuelo privado y por la tarde hicieron la prueba de sonido en un predio totalmente cerrado; los equipos y las pantallas gigantes no debieron ser cubiertas pese a la lluvia.
Controles estrictos: advertencia policial
La Policía montó un operativo especial para prevenir incidentes en el recital de esta noche en el parque 9 de Julio. Entre las principales medidas anunciadas oficialmente, no se permitirá la realización de “previas” ni el consumo de bebidas alcohólicas en las inmediaciones del predio. Los efectivos estarán distribuidos en puntos estratégicos, accesos y zonas de concentración, con patrullajes preventivos, verificación de documentación y controles preventivos. No se tolerarán vandalismo, agresiones, disturbios ni ninguna conducta que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas, y se reprimirá la comisión de hechos delictivos bajo el lema “Fiesta sí. Delito no”.
El lugar para estacionar: viajeros a pocas cuadras
Rasuk Producciones está a cargo de la organización del show, y dispuso que los colectivos que lleguen desde otras provincias y del interior tucumano estacionen en el complejo polideportivo del Círculo de Oficiales de la Policía de Tucumán (avenida Pedro Miguel Aráoz 325, con una previa a cargo de Caraduras), para liberar las calles cercanas al Hipódromo. En las cercanías habrá un sector para que quienes lleguen con anticipación puedan esperar bajo una carpa, y en el interior se montarán stands de comidas y bebidas (con promoción especial de 2x1 hasta las 18.30, dos horas antes de que empiece el show). La espera será matizada con música a cargo de un Dj del bar José Cuervo.
Transmisión por Youtube: versión desmentida
Durante los últimos días circularon versiones sobre un posible final de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Todo comenzó con un correo enviado a seguidores que incluía la frase “después de esta fecha no hay otra”, interpretada por algunos como una señal de despedida. La versión fue desmentida por Pablo Sbaraglia, tecladista y guitarrista de la banda, quien publicó en sus redes sociales una respuesta contundente: “Falso”. Lo que sí está confirmado es que el recital de hoy será el último show previsto para este año; el grupo anunció que habrá una “transmisión en vivo por YouTube, de forma gratuita a través de nuestro canal, a partir de las 20.30”.
Hoteles llenos: sin plazas disponibles
La expectativa por la fecha rockera es tal que desde hace meses no hay camas disponibles en la plaza hotelera de Tucumán. Incluso la producción tuvo dificultades para conseguir hospedaje para sus propios trabajadores. “Gente amiga está alquilando temporalmente sus casas para alojarlos. Esto habla de lo bueno que va a ser para la provincia el evento”, señaló El Turco Rasuk. La organización comenzó el 20 de agosto, cuando integrantes del staff de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado visitaron el Hipódromo y definieron la viabilidad del recital luego de inspeccionar el lugar y determinar las cuestiones centrales de la producción.
Único ingreso: se aconseja llevar la entrada impresa
El único acceso peatonal habilitado al Hipódromo será por la esquina de las avenidas Benjamín Aráoz e Irineo Leguizamo, en el parque 9 de Julio. La apertura de puertas será a las 17 y el recital comenzará puntual a las 20.30. A quienes compraron la entrada por internet, se recomienda llevar el QR impreso. Las boleterías presenciales estarán abiertas desde las 10 para vender las localidades remanentes. Se aconseja pagar en efectivo las consumiciones por posibles fallas de señal en el predio. Se instalarán puestos sanitarios y de hidratación junto a la entrada, dos barras de bebida y una de gastronomía, cuadro sectores de baños y dos stands con merchadising oficial.
Objetos prohibidos: listado de las cosas que no se deben llevar
Está prohibido entrar al predio con equipos de mate, mascotas, aerosoles, paraguas, conservadoras, pirotecnia, armas, explosivos, elementos cortantes, collares y colgates largos, perfumes, camisetas de equipos deportivos, sillas, reposeras, mochilas y banderas con palo (sin mástil, sí pueden ingresar). No se permiten monopatines, bicicletas, drones, cámaras de foto, pelotas, punteros láser, peluches, pelotas de fútbol, paquete de cigarrillos abiertos, tablets o computadoras, volantes publicitarios ni instrumentos musicales. No se pueden llevar sustancias ilegales, alimentos ni bebidas, ya que se venderán dentro del predio en cantinas a los costados.
La voz del responsable: el Turco Rasuk invita a llegar temprano
“Estamos preparándonos para lo que va a ser este evento histórico para la provincia. Estamos contentos, es una responsabilidad muy grande, pero muy linda a la vez. Que los Fundamentalistas del Aire Acondicionado cierren 2026 acá es muy importante y muy significativo también”, explicó Julio César El Turco Rasuk, responsable del recital. “Vengan temprano porque acá va a estar muy bueno, muy divertida la previa”, recomendó. Se comprometió a que el lugar y los accesos queden limpios tras el show: “queremos que el domingo la vecina y el vecino se levanten y puedan ir al parque tranquilamente y no tengan que estar caminando por medio de botellas y demás”.