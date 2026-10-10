Los fans del Indio llegan de todo el país entre lágrimas para un show histórico

El lugar para estacionar: viajeros a pocas cuadras

Rasuk Producciones está a cargo de la organización del show, y dispuso que los colectivos que lleguen desde otras provincias y del interior tucumano estacionen en el complejo polideportivo del Círculo de Oficiales de la Policía de Tucumán (avenida Pedro Miguel Aráoz 325, con una previa a cargo de Caraduras), para liberar las calles cercanas al Hipódromo. En las cercanías habrá un sector para que quienes lleguen con anticipación puedan esperar bajo una carpa, y en el interior se montarán stands de comidas y bebidas (con promoción especial de 2x1 hasta las 18.30, dos horas antes de que empiece el show). La espera será matizada con música a cargo de un Dj del bar José Cuervo.