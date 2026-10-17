El 28 de octubre vence el plazo para actualizar datos del Renspa

Están exceptuados de realizar esta gestión los titulares del Renspa que posean bovinos o bubalinos ubicados en zonas con vacunación contra la fiebre aftosa, siempre que cumplan con la Declaración Jurada de Otras Especies durante el acto vacunal y que la actualización de los datos en el Renspa se encuentre acreditada mediante los registros de vacunación incorporados al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. En estos casos, los productores no deberán realizar un nuevo trámite de actualización del Renspa, ya que la información habrá sido incorporada y validada durante la campaña de vacunación.