El 28 de octubre vence el plazo para actualizar datos del Renspa

El miércoles 28 de octubre vence el plazo para que los productores agropecuarios inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) realicen la actualización de sus datos vigentes.
El trámite, que se puede realizar por autogestión 100% digital o concurriendo de manera presencial a las oficinas del Senasa, permitirá contar con información confiable y actualizada para optimizar la gestión sanitaria.
Deben actualizar su información los productores agropecuarios inscriptos en el Renspa que registren más de un año desde su inscripción o desde su última actualización en el sistema del Senasa (Resolución 679/2026).
Están exceptuados de realizar esta gestión los titulares del Renspa que posean bovinos o bubalinos ubicados en zonas con vacunación contra la fiebre aftosa, siempre que cumplan con la Declaración Jurada de Otras Especies durante el acto vacunal y que la actualización de los datos en el Renspa se encuentre acreditada mediante los registros de vacunación incorporados al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. En estos casos, los productores no deberán realizar un nuevo trámite de actualización del Renspa, ya que la información habrá sido incorporada y validada durante la campaña de vacunación.
No obstante, esta excepción no exime a esos productores de declarar la totalidad de las especies y de las actividades pecuarias desarrolladas en el establecimiento, ni de mantener permanentemente actualizada dicha información cuando se produzcan modificaciones. Asimismo, continúan exceptuadas de la medida las actividades no tradicionales de carácter no productivo, tales como zoológicos, parques y establecimientos afines.
La actualización podrá efectuarse mediante cualquiera de las siguientes modalidades:
• Autogestión digital: ingresando al sistema Renspa mediante Clave Fiscal por medio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
• Presencial: en la oficina local del Senasa correspondiente a la jurisdicción donde se encuentre ubicado el establecimiento productivo.
En ambos casos, la información declarada quedará sujeta a las verificaciones que realice el Senasa para su incorporación definitiva al Registro.
Una vez vencido el plazo, el Senasa podrá proceder a la baja de los Renspa que no hayan cumplido con la actualización requerida, sin perjuicio de que posteriormente sus titulares puedan solicitar la reactivación de su inscripción conforme al procedimiento establecido por el organismo.
Quienes deseen conocer más información pueden consultar el trámite en la página web del Senasa, escribir al correo electrónico consultasrenspa@senasa.gob.ar o consultar a los referentes de Renspa en los centros regionales del organismo, de acuerdo con la jurisdicción correspondiente.