Senasa capacitó a veterinarios para enfrentar la influenza aviar

Además, se reforzaron los criterios y los procedimientos sanitarios para el manejo de brotes, la constatación de las acciones que deben realizarse, los registros documentales y la elaboración del informe técnico, que especifica todas las tareas implementadas durante un brote. También se trabajó en mejoras vinculadas al control de gestión, a la fiscalización y al seguimiento de las acciones sanitarias, y la jornada culminó con un simulacro grupal de casos y una evaluación integradora.