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Senasa capacitó a veterinarios para enfrentar la influenza aviar

El objetivo fue potenciar las capacidades de prevención, preparación y respuesta frente a eventos que pueden afectar la sanidad animal.

Senasa capacitó a veterinarios para enfrentar la influenza aviar
Hace 7 Hs

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) desarrolló en la Universidad Nacional de Córdoba una doble jornada de capacitación sobre la vigilancia pasiva, sobre el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias Fitozoosanitarias (Sinagref) y sobre su Plan de Contingencia de Influenza Aviar. El objetivo fue potenciar las capacidades de prevención, de preparación y de respuesta frente a eventos que pueden afectar la sanidad animal.

Dirigida por la Dirección Nacional de Sanidad Animal del Senasa, la actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con una convocatoria de más de 65 veterinarios oficiales del organismo, entre ellos, referentes avícolas y coordinadores de sanidad animal de todos los Centros Regionales del país.

Para optimizar las herramientas sanitarias para la detección temprana en campo y la respuesta del Senasa, la primera jornada estuvo a cargo de la Coordinación General de Epidemiología. Allí se realizó un balance de la vigilancia pasiva correspondiente al año 2025 y se abordaron aspectos vinculados a los procedimientos de atención en campo necesarios para el diagnóstico, incluidos los protocolos de sospecha, la toma y la remisión de muestras.

Asimismo, se desarrollaron los principales lineamientos del proyecto Sinagref, que contempló el proceso de preparación para la emergencia, los procedimientos de bioseguridad y la gestión sanitaria ante la detección de enfermedades animales como la fiebre aftosa, con énfasis en estrategias de contención y dinámica grupal.

Finalmente, se realizó un taller práctico orientado a la resolución de casos clínicos y a la atención de situaciones de sospecha y de declaración de brotes, que culminó con un plenario y una evaluación integradora.

La segunda etapa de capacitación abordó el Plan de Contingencia de Influenza Aviar H5/H7 -Resolución N° 466/2025-, a cargo del Programa Nacional de Sanidad Aviar y del Departamento de Diagnóstico Molecular de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del organismo sanitario.

En este marco, se abordaron las acciones a implementar ante la detección de brotes de la enfermedad en aves de corral y de traspatio, los procedimientos para la toma, el acondicionamiento y la remisión de muestras, y el uso del Sistema Integral de Gestión de Acta de Toma de Muestra, herramienta digital donde los veterinarios oficiales y acreditados deben cargar las actas correspondientes al muestreo.

Además, se reforzaron los criterios y los procedimientos sanitarios para el manejo de brotes, la constatación de las acciones que deben realizarse, los registros documentales y la elaboración del informe técnico, que especifica todas las tareas implementadas durante un brote. También se trabajó en mejoras vinculadas al control de gestión, a la fiscalización y al seguimiento de las acciones sanitarias, y la jornada culminó con un simulacro grupal de casos y una evaluación integradora.

Ambas jornadas refuerzan capacidades esenciales del Senasa, con la misión de adecuar y unificar los criterios sanitarios para el resguardo de las producciones ganaderas y avícolas del país, la protección de los estatus zoosanitarios y el acceso a mercados internacionales. El Senasa considera que esta capacitación pone en valor las etapas de prevención y de preparación en tiempos de paz como una herramienta esencial para afrontar enfermedades que puedan afectar la sanidad animal y la salud pública.

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