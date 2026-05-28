El truco para secar la ropa más rápido en invierno y evitar el olor a humedad: el consejo que usaban las abuelas
Aunque muchas personas recurren a la estufa o a la secadora para acelerar el proceso, hay un método tradicional que puede ayudar a secar la ropa más rápido y sin gastar de más en electricidad.
Resumen para apurados
- Hogares argentinos recuperan un truco tradicional de abuelas para secar la ropa rápido en invierno al aire libre, evitando el olor a humedad y ahorrando energía.
- El método aprovecha el frío para congelar y evaporar el agua (sublimación). Se complementa con un centrifugado fuerte, ventilación y el uso de vinagre en el lavado.
- Esta técnica de bajo costo y ecológica ayuda a reducir el gasto eléctrico en calefacción o secadoras, promoviendo hábitos sustentables ante las bajas temperaturas.
Con la llegada del frío y los días húmedos, secar la ropa se convierte en un verdadero problema en muchos hogares argentinos. Las prendas tardan más tiempo en perder la humedad, quedan con olor a encierro y hasta pueden generar hongos si no se ventilan correctamente. Sin embargo, existe un truco casero que usaban las abuelas y que vuelve a ganar popularidad por su efectividad y bajo costo.
Los tejidos naturales como el algodón, la lana o el lino suelen absorber más humedad y, por lo tanto, también retienen malos olores con mayor facilidad. Esto empeora durante el invierno, especialmente en departamentos, patios cerrados o ambientes poco ventilados donde la ropa permanece húmeda durante horas.
Aunque muchas personas recurren a la estufa o a la secadora para acelerar el proceso, hay un método tradicional que puede ayudar a secar la ropa más rápido y sin gastar de más en electricidad.
El consejo de las abuelas para evitar el olor a humedad
El truco consiste en colgar la ropa al aire libre incluso en invierno, dejando suficiente espacio entre las prendas para que circule el aire. Aunque parezca contradictorio, el frío intenso puede ayudar a eliminar gran parte de la humedad gracias a un fenómeno conocido como sublimación.
Este proceso ocurre cuando el agua congelada pasa directamente de estado sólido a gaseoso, sin convertirse nuevamente en líquido. De esta manera, la humedad atrapada en la ropa se evapora más rápido, incluso con temperaturas bajas.
Por eso, muchas abuelas recomendaban dejar la ropa tendida afuera durante las mañanas frías y luego entrarla cuando las prendas comenzaban a endurecerse. Después de unas horas dentro de la casa, terminaban de secarse rápidamente.
Cómo evitar que la ropa quede con mal olor
Además del truco del tendido, hay otros consejos simples que ayudan a prevenir el clásico olor a humedad:
Sacar la ropa del lavarropas apenas termina el lavado.
Usar un centrifugado fuerte para eliminar la mayor cantidad de agua posible.
No sobrecargar el tender.
Dejar separación entre las prendas para mejorar la ventilación.
Agregar media taza de vinagre blanco o bicarbonato de sodio durante el lavado para eliminar bacterias y olores.
Evitar secar ropa en ambientes cerrados y sin circulación de aire.
Qué telas acumulan más humedad
Las prendas confeccionadas con algodón, lana y lino son las más propensas a absorber agua y generar olor a humedad. En cambio, telas sintéticas como poliéster o lycra suelen secarse más rápido, aunque también pueden tomar mal olor si permanecen húmedas demasiado tiempo.
Durante el invierno, mantener una buena ventilación dentro de la casa y aprovechar las horas de sol, aunque sean pocas, puede hacer una gran diferencia para evitar que la ropa quede húmeda por días.
Con pequeños hábitos y métodos tradicionales que pasan de generación en generación, es posible secar la ropa más rápido, gastar menos energía y mantener las prendas frescas incluso en los días más fríos del año.