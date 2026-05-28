El truco para secar la ropa más rápido en invierno y evitar el olor a humedad: el consejo que usaban las abuelas

Con la llegada del frío y los días húmedos, secar la ropa se convierte en un verdadero problema en muchos hogares argentinos. Las prendas tardan más tiempo en perder la humedad, quedan con olor a encierro y hasta pueden generar hongos si no se ventilan correctamente. Sin embargo, existe un truco casero que usaban las abuelas y que vuelve a ganar popularidad por su efectividad y bajo costo.