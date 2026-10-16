DeportesHockey

Las “Naranjas” igualaron 1-1 con Entre Ríos y jugarán por la permanencia en el Argentino de Selecciones

El equipo de Santiago Vargas terminó invicto, pero la diferencia de gol lo dejó tercero en la zona D. Este sábado se enfrentará a Catamarca.

INVICTAS. Las “Naranjas” no perdieron en la zona D del Argentino de Selecciones, pero la diferencia de gol las dejó terceras y ahora juegan por la permanencia.
INVICTAS. Las “Naranjas” no perdieron en la zona D del Argentino de Selecciones, pero la diferencia de gol las dejó terceras y ahora juegan por la permanencia.
Por Redacción Deportes Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • En Córdoba, el seleccionado tucumano femenino de hockey igualó 1-1 con Entre Ríos y jugará por la permanencia en el Argentino tras quedar tercero por diferencia de gol.
  • Las "Naranjas" cerraron invictas la fase de grupos con un triunfo y dos empates, pero la menor diferencia de gol frente a Santa Fe y Entre Ríos las relegó al tercer puesto.
  • El combinado tucumano enfrentará este sábado a Catamarca en la reclasificación, donde buscará un triunfo clave para asegurar su plaza en la máxima categoría nacional.
Resumen generado con IA

El seleccionado tucumano de hockey sobre césped de damas cerró la fase de grupos del Argentino de Selecciones Mayores sin derrotas, pero el tercer puesto en la zona D lo obliga a pelear por la permanencia. Tras el empate 1-1 ante Entre Ríos, las “Naranjas” quedaron relegadas por diferencia de gol y ahora deberán defender la categoría en Córdoba.

En el cierre de la fase de grupos, Tucumán se puso en ventaja a los 10 minutos con un gol de corner de Luisina Migles Bordonaro. Entre Ríos llegó al empate en el segundo cuarto, también de corner, a través de Máxima Pilar Duportal, y el marcador ya no se movió.

Un día antes, el equipo de Santiago Vargas había igualado 3-3 con Santa Fe en un partido de alto voltaje. Las santafesinas, con goles de Victoria Bertone y María Celina Basilio, llegaron a estar arriba, pero Tucumán lo dio vuelta con tantos de Malena Fernández, Lucía Córdoba y Luciana García Galo. Cuando la victoria parecía asegurada, la capitana rival, Rocío Carlen, igualó a un minuto del final.

La diferencia de gol

Así, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán terminaron igualados con cinco puntos, producto de un triunfo y dos empates. La diferencia la marcaron los resultados ante Chaco: mientras las tucumanas le ganaron 3-0 en el debut, Entre Ríos lo goleó 4-0 y Santa Fe, 6-0. Con +6, las santafesinas se quedaron con el primer puesto; Entre Ríos fue segundo, con +4, y Tucumán, tercero, con +3.

El desenlace contrasta con el arranque del torneo, cuando el triunfo ante Chaco había dejado a Tucumán como único líder de la zona. Al golpe deportivo se sumó, además, un dato que preocupa: las “Naranjas” tienen el peor registro de la tabla de fair play, con seis tarjetas verdes y cinco amarillas en tres partidos.

Ahora, el sábado a las 10.10, Tucumán enfrentará a la Federación Catamarqueña de Hockey, que terminó cuarta en la zona C sin sumar puntos. Si gana, el domingo a las 11.50 jugará ante el vencedor de Santiago del Estero y Chaco; si pierde, se medirá a las 8.30 con el perdedor de ese cruce, en un duelo clave para mantener la categoría.

Temas Confederación Argentina de HockeyAsociación Tucumana de Hockey
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Argentino de hockey: los Naranjas cayeron contra Buenos Aires y buscarán recuperarse frente a Tandil

Argentino de hockey: los "Naranjas" cayeron contra Buenos Aires y buscarán recuperarse frente a Tandil

Debut a la medida de las “Naranjas”: Tucumán superó 3-0 a Chaco en el Argentino de Selecciones

Debut a la medida de las “Naranjas”: Tucumán superó 3-0 a Chaco en el Argentino de Selecciones

Hockey: los “Naranjas” debutan ante Buenos Aires, una de las potencias del Argentino de Selecciones

Hockey: los “Naranjas” debutan ante Buenos Aires, una de las potencias del Argentino de Selecciones

Argentino de Selecciones de hockey: días, horarios y rivales de los “Naranjas” en Córdoba

Argentino de Selecciones de hockey: días, horarios y rivales de los “Naranjas” en Córdoba

Lo más popular
La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”
1

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco
2

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
3

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes
4

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
5

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Ranking notas premium
El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
1

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
2

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
3

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
5

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Más Noticias
Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

La AFA redujo la sanción del rival expulsado con Gallardo: cuál será la postura de la CD de San Martín

La AFA redujo la sanción del rival expulsado con Gallardo: cuál será la postura de la CD de San Martín

Tres meses de suspensión para la cúpula de la Liga Tucumana: las graves denuncias detrás del fallo

Tres meses de suspensión para la cúpula de la Liga Tucumana: las graves denuncias detrás del fallo

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Comentarios