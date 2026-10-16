Las “Naranjas” igualaron 1-1 con Entre Ríos y jugarán por la permanencia en el Argentino de Selecciones

Un día antes, el equipo de Santiago Vargas había igualado 3-3 con Santa Fe en un partido de alto voltaje. Las santafesinas, con goles de Victoria Bertone y María Celina Basilio, llegaron a estar arriba, pero Tucumán lo dio vuelta con tantos de Malena Fernández, Lucía Córdoba y Luciana García Galo. Cuando la victoria parecía asegurada, la capitana rival, Rocío Carlen, igualó a un minuto del final.