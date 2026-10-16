Las “Naranjas” igualaron 1-1 con Entre Ríos y jugarán por la permanencia en el Argentino de Selecciones

Resumen para apurados
- En Córdoba, el seleccionado tucumano femenino de hockey igualó 1-1 con Entre Ríos y jugará por la permanencia en el Argentino tras quedar tercero por diferencia de gol.
- Las "Naranjas" cerraron invictas la fase de grupos con un triunfo y dos empates, pero la menor diferencia de gol frente a Santa Fe y Entre Ríos las relegó al tercer puesto.
- El combinado tucumano enfrentará este sábado a Catamarca en la reclasificación, donde buscará un triunfo clave para asegurar su plaza en la máxima categoría nacional.
El seleccionado tucumano de hockey sobre césped de damas cerró la fase de grupos del Argentino de Selecciones Mayores sin derrotas, pero el tercer puesto en la zona D lo obliga a pelear por la permanencia. Tras el empate 1-1 ante Entre Ríos, las “Naranjas” quedaron relegadas por diferencia de gol y ahora deberán defender la categoría en Córdoba.
En el cierre de la fase de grupos, Tucumán se puso en ventaja a los 10 minutos con un gol de corner de Luisina Migles Bordonaro. Entre Ríos llegó al empate en el segundo cuarto, también de corner, a través de Máxima Pilar Duportal, y el marcador ya no se movió.
Un día antes, el equipo de Santiago Vargas había igualado 3-3 con Santa Fe en un partido de alto voltaje. Las santafesinas, con goles de Victoria Bertone y María Celina Basilio, llegaron a estar arriba, pero Tucumán lo dio vuelta con tantos de Malena Fernández, Lucía Córdoba y Luciana García Galo. Cuando la victoria parecía asegurada, la capitana rival, Rocío Carlen, igualó a un minuto del final.
La diferencia de gol
Así, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán terminaron igualados con cinco puntos, producto de un triunfo y dos empates. La diferencia la marcaron los resultados ante Chaco: mientras las tucumanas le ganaron 3-0 en el debut, Entre Ríos lo goleó 4-0 y Santa Fe, 6-0. Con +6, las santafesinas se quedaron con el primer puesto; Entre Ríos fue segundo, con +4, y Tucumán, tercero, con +3.
El desenlace contrasta con el arranque del torneo, cuando el triunfo ante Chaco había dejado a Tucumán como único líder de la zona. Al golpe deportivo se sumó, además, un dato que preocupa: las “Naranjas” tienen el peor registro de la tabla de fair play, con seis tarjetas verdes y cinco amarillas en tres partidos.
Ahora, el sábado a las 10.10, Tucumán enfrentará a la Federación Catamarqueña de Hockey, que terminó cuarta en la zona C sin sumar puntos. Si gana, el domingo a las 11.50 jugará ante el vencedor de Santiago del Estero y Chaco; si pierde, se medirá a las 8.30 con el perdedor de ese cruce, en un duelo clave para mantener la categoría.