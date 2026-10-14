Hockey: los “Naranjas” debutan ante Buenos Aires, una de las potencias del Argentino de Selecciones

Con el envión del triunfo de las damas, llega el turno de los caballeros. El seleccionado tucumano de hockey sobre césped debutará hoy a las 18.30 en el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores, en Córdoba, y lo hará ante un rival de peso: la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped de Buenos Aires, una de las potencias del certamen.