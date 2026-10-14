DeportesHockey

Hockey: los “Naranjas” debutan ante Buenos Aires, una de las potencias del Argentino de Selecciones

El equipo dirigido por la dupla de José Ferreira y Serafín Favre juega a las 18.30 por la zona A. Después se medirá con Tandil y con el Litoral.

EN CARRERA. Los “Naranjas” debutan hoy ante Buenos Aires en el Argentino de Selecciones de hockey sobre césped.
EN CARRERA. Los “Naranjas” debutan hoy ante Buenos Aires en el Argentino de Selecciones de hockey sobre césped.
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • El seleccionado tucumano masculino de hockey debuta hoy a las 18.30 ante Buenos Aires en Córdoba por la zona A del Campeonato Argentino de Selecciones Mayores.
  • El equipo de Ferreira y Favre llega impulsado por el triunfo de las damas e incluye a Luca Dulor, defensor de 17 años que ya integró el seleccionado de Los Leones.
  • Tras medirse con Tandil y Litoral en la fase de grupos, Tucumán buscará posicionarse favorablemente para definir su rival en los cruces eliminatorios del sábado.
Resumen generado con IA

Con el envión del triunfo de las damas, llega el turno de los caballeros. El seleccionado tucumano de hockey sobre césped debutará hoy a las 18.30 en el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores, en Córdoba, y lo hará ante un rival de peso: la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped de Buenos Aires, una de las potencias del certamen.

El partido, que se jugará en la cancha 1, abrirá la zona A para los “Naranjas”, que completarán el grupo con la Federación Tandilense y la Asociación Litoral. A la misma hora, en el otro encuentro de la zona, se enfrentarán precisamente Litoral y Tandil.

El calendario seguirá el jueves a las 15.10, ante Tandil, y se cerrará el viernes a las 18.30, frente al Litoral. De acuerdo con la posición que ocupe al término de la fase de grupos, el equipo conocerá el sábado su rival en los cruces.

El plantel

El cuerpo técnico está encabezado por José Ferreira y Serafín Favre, acompañados por la preparadora física Andrea González y la jefa de equipo María José Espeche. 

La lista de convocados la integran Rodrigo Martínez Molina, Aron Bessolo, Juan Ignacio López, Ezequiel Haro Tagliapietra, Facundo Tomás Molina, Ignacio Brandan Gasparre, Matías Calderón, Luca Dulor Marchesi, Andrés Takesi Shiroma, Lucas Ojeda, Mauricio Sebastián Molina, Alejo Álvarez Amaya, Germán Ignes, Jeremías Bralo, Lautaro Fernández, Lucas Blanco, Marcelo Calderón, Gerardo Gigena, Erick Ian Brunet y Thiago Aparicio. Martín Zalatel completa la nómina como reserva.

Entre los convocados sobresale Luca Dulor. Con apenas 17 años, el defensor formado en San Martín, que actualmente juega en Ducilo, ya vistió la camiseta de Los Leones y ganó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 2026.

Con las damas encaminadas y como líderes de su grupo, los caballeros buscarán ahora un estreno a la altura frente a uno de los rivales más exigentes del torneo.

Temas Victoria SauzeAsociación Tucumana de Hockey
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Debut a la medida de las “Naranjas”: Tucumán superó 3-0 a Chaco en el Argentino de Selecciones

Debut a la medida de las “Naranjas”: Tucumán superó 3-0 a Chaco en el Argentino de Selecciones

Lo más popular
Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón
1

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes
2

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
3

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro
4

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026
5

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Ranking notas premium
Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
1

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
2

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones
3

Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen
4

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron
5

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

Más Noticias
Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Murió el Roña Castro: la noche en que fue Rocky y protagonizó una de las hazañas más grandes del boxeo argentino

Murió el "Roña" Castro: la noche en que fue Rocky y protagonizó una de las hazañas más grandes del boxeo argentino

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Boca cayó ante Vasco Da Gama y quedó contra las cuerdas

Boca cayó ante Vasco Da Gama y quedó contra las cuerdas

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

Comentarios