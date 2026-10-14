Hockey: los “Naranjas” debutan ante Buenos Aires, una de las potencias del Argentino de Selecciones

Resumen para apurados
- El seleccionado tucumano masculino de hockey debuta hoy a las 18.30 ante Buenos Aires en Córdoba por la zona A del Campeonato Argentino de Selecciones Mayores.
- El equipo de Ferreira y Favre llega impulsado por el triunfo de las damas e incluye a Luca Dulor, defensor de 17 años que ya integró el seleccionado de Los Leones.
- Tras medirse con Tandil y Litoral en la fase de grupos, Tucumán buscará posicionarse favorablemente para definir su rival en los cruces eliminatorios del sábado.
Con el envión del triunfo de las damas, llega el turno de los caballeros. El seleccionado tucumano de hockey sobre césped debutará hoy a las 18.30 en el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores, en Córdoba, y lo hará ante un rival de peso: la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped de Buenos Aires, una de las potencias del certamen.
El partido, que se jugará en la cancha 1, abrirá la zona A para los “Naranjas”, que completarán el grupo con la Federación Tandilense y la Asociación Litoral. A la misma hora, en el otro encuentro de la zona, se enfrentarán precisamente Litoral y Tandil.
El calendario seguirá el jueves a las 15.10, ante Tandil, y se cerrará el viernes a las 18.30, frente al Litoral. De acuerdo con la posición que ocupe al término de la fase de grupos, el equipo conocerá el sábado su rival en los cruces.
El plantel
El cuerpo técnico está encabezado por José Ferreira y Serafín Favre, acompañados por la preparadora física Andrea González y la jefa de equipo María José Espeche.
La lista de convocados la integran Rodrigo Martínez Molina, Aron Bessolo, Juan Ignacio López, Ezequiel Haro Tagliapietra, Facundo Tomás Molina, Ignacio Brandan Gasparre, Matías Calderón, Luca Dulor Marchesi, Andrés Takesi Shiroma, Lucas Ojeda, Mauricio Sebastián Molina, Alejo Álvarez Amaya, Germán Ignes, Jeremías Bralo, Lautaro Fernández, Lucas Blanco, Marcelo Calderón, Gerardo Gigena, Erick Ian Brunet y Thiago Aparicio. Martín Zalatel completa la nómina como reserva.
Entre los convocados sobresale Luca Dulor. Con apenas 17 años, el defensor formado en San Martín, que actualmente juega en Ducilo, ya vistió la camiseta de Los Leones y ganó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 2026.
Con las damas encaminadas y como líderes de su grupo, los caballeros buscarán ahora un estreno a la altura frente a uno de los rivales más exigentes del torneo.