Argentino de Selecciones de hockey: días, horarios y rivales de los “Naranjas” en Córdoba

El jueves, a las 11.50 y en la cancha 1, el equipo de Santiago Vargas enfrentará a Santa Fe, y el viernes, a las 10.10 en la cancha 2, cerrará la fase de grupos ante Entre Ríos. El sábado llegarán los cruces: el primero de la zona D se medirá con el segundo de la zona C a las 13.30, y el segundo, con el primero de esa zona a las 11.50.