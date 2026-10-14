Argentino de Selecciones de hockey: días, horarios y rivales de los “Naranjas” en Córdoba

Resumen para apurados
- Tucumán inició hoy su participación en el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores de hockey sobre césped en Córdoba con el objetivo de disputar el título nacional.
- Las damas tucumanas lideran la Zona D tras superar 3-0 a Chaco en el estreno, mientras que el seleccionado masculino afronta su debut en la Zona A frente a Buenos Aires.
- El torneo definirá las posiciones finales y campeones este domingo, tras la disputa de las fases de grupos y los cruces eliminatorios previstos para el sábado.
El Campeonato Argentino de Selecciones Mayores de hockey sobre césped comenzó hoy en Córdoba y se extenderá hasta el domingo 18 de octubre. Tucumán celebró en el estreno de las damas, que vencieron 3-0 a Chaco, y a las 18.30 será el turno de los caballeros.
Las “Naranjas” integran la zona D junto a las asociaciones Santafesina y Entrerriana y a la Federación Chaqueña. Después de la primera fecha, Tucumán es único líder con tres puntos; Santa Fe y Entre Ríos tienen uno tras su empate 3-3, mientras que Chaco sigue sin unidades.
El jueves, a las 11.50 y en la cancha 1, el equipo de Santiago Vargas enfrentará a Santa Fe, y el viernes, a las 10.10 en la cancha 2, cerrará la fase de grupos ante Entre Ríos. El sábado llegarán los cruces: el primero de la zona D se medirá con el segundo de la zona C a las 13.30, y el segundo, con el primero de esa zona a las 11.50.
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Los caballeros
Los varones forman parte de la zona A, junto a Buenos Aires, Tandil y el Litoral. Debutarán hoy a las 18.30, en la cancha 1, ante Buenos Aires, una de las potencias del torneo; el jueves, a las 15.10, se medirán con Tandil, y el viernes, a las 18.30, con el Litoral.
El domingo será la jornada de las definiciones, con los partidos por las posiciones finales. La final de damas está programada para las 17.
Con el triunfo de las damas como punto de partida, la expectativa pasa ahora por el debut de los caballeros, que tendrán enfrente a uno de los grandes candidatos del certamen.
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