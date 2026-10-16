Ecoansiedad y solastalgia: cómo el clima puede afectar la salud mental de los tucumanos

La lluvia persistente, los días sin sol y el temor a nuevas inundaciones pueden modificar el estado de ánimo y generar ansiedad. Así lo explicó a LA GACETA José Miguel Costas, psicólogo especialista en psicología ambiental, quien advirtió que el cambio climático y las condiciones del entorno también repercuten en la salud mental. Y en Tucumán, donde las inundaciones forman parte de las preocupaciones recurrentes de algunas poblaciones, estos efectos adquieren una dimensión particular.