Dolor por la muerte de Sarita Soro, la tucumana cuya historia trascendió durante la pandemia

En plena pandemia, cuando la cuarentena había golpeado la actividad laboral de miles de personas, Sarita Soro encontró una manera de seguir adelante. Mientras atravesaba una enfermedad, la diseñadora gráfica puso en marcha una iniciativa de trueque para sostener su trabajo: ofrecía sus servicios profesionales a cambio de productos y artículos que necesitaba. Su historia llegó a las páginas de LA GACETA en abril de 2020 y mostró cómo buscaba alternativas para afrontar uno de los momentos más difíciles de su vida.