Una charla con la científica tucumana Rita Raisman

El Instituto de Investigación en Medicina Molecular y Celular Aplicada (IMMCA) y el proyecto “Mujeres, ciencia y universidad en Tucumán”, de la Facultad de Ciencias Naturales e IML (PIUNT G749), invitan a la entrevista “Científicas tucumanas en el exilio: la experiencia de la Dra. Rita Raisman-Vozari”. Se realizará hoy a las 18 en la sede de la Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán (Edunt, Crisóstomo Álvarez 883).
“A 50 años del golpe cívico-militar que irrumpió en la vida institucional del país y truncó los proyectos de toda una generación, sostenemos la necesidad de reflexionar sobre su impacto en el ámbito científico y universitario”, destacan las organizadoras.
Participarán de la conversación con la Dra. Raisman, la directora del IMMCA, Dra. Rosana Chehin; y la directora del Proyecto, Dra. Marcela Vignoli. La actividad cuenta con el aval del CCT NOA Sur, de Edunt y de la Organización para las mujeres en ciencia en un mundo en desarrollo (OWSD).
“Puente científico"
Raisman es directora emérita de investigación en el Instituto para el Cerebro y la Médula Espinal (ICM), de Francia. Ese fue el destino que la destacada investigadora tucumana eligió al verse obligada a tomar el camino del exilio. Desde hace muchos años se dedica a estudiar la enfermedad de Parkinson, trastorno degenerativo lento y progresivo del sistema nervioso. Desempeña un rol muy importante para el IMMCA, a través de un “puente científico” establecido entre Tucumán y París que permite la fluida interacción de los grupos de investigación y genera un espacio para proyectos, publicaciones y formación de recursos humanos.