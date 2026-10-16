Una charla con la científica tucumana Rita Raisman

“Puente científico"

Raisman es directora emérita de investigación en el Instituto para el Cerebro y la Médula Espinal (ICM), de Francia. Ese fue el destino que la destacada investigadora tucumana eligió al verse obligada a tomar el camino del exilio. Desde hace muchos años se dedica a estudiar la enfermedad de Parkinson, trastorno degenerativo lento y progresivo del sistema nervioso. Desempeña un rol muy importante para el IMMCA, a través de un “puente científico” establecido entre Tucumán y París que permite la fluida interacción de los grupos de investigación y genera un espacio para proyectos, publicaciones y formación de recursos humanos.