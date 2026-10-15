SociedadClima y ecología

Lluvias y frío en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes y durante el fin de semana

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada lluviosa, con una máxima de 21°C.

Las malas condiciones seguirán en Tucumán durante el viernes y el fin de semana.
Las malas condiciones seguirán en Tucumán durante el viernes y el fin de semana.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

En plena primavera, las jornadas frescas y lluviosas se mantendrán en Tucumán. El pronóstico del tiempo anticipa un viernes marcado por las precipitaciones, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 21°C, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas del día se esperan lloviznas, con una temperatura de 14°C. Con el correr de las horas, el termómetro subiría hasta alcanzar los 21°C previstos para la jornada.

Por la noche, la temperatura descendería a 15°C y seregistrarían lluvias aisladas, en un contexto de inestabilidad que continuará durante los próximos días.

Cómo estará el tiempo el sábado y el domingo

Las condiciones meteorológicas no mejorarían durante el fin de semana. Para el sábado se pronostica una jornada con lluvias aisladas, una mínima de 13°C y una máxima de apenas 16°C.

El domingo, en tanto, la temperatura subiría dos grados y la máxima llegaría a los 18°C. Se esperan lluvias aisladas durante la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo estaría mayormente nublado.

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