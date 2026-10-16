La Liga Tucumana negó estar intervenida: qué dice el comunicado tras la suspensión de su cúpula

Resumen para apurados
- La Liga Tucumana de Fútbol negó estar intervenida tras el fallo del Consejo Federal de AFA que suspendió por tres meses a su cúpula directiva por irregularidades estatutarias.
- La sanción a Monteros, Roldán y Elías surgió de denuncias de clubes por balances no tratados, falta de control y presunto manejo de fondos en cuentas bancarias personales.
- El vicepresidente Darío Zamoratte quedaría al frente de la entidad para iniciar un proceso de normalización institucional mientras se garantiza la continuidad de los torneos.
La Liga Tucumana de Fútbol salió a fijar su postura en medio de la crisis institucional que atraviesa. A través de un comunicado oficial difundido en Instagram, el Comité Ejecutivo negó que la entidad se encuentre intervenida, apenas un día después de que el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior, dependiente del Consejo Federal de la AFA, suspendiera por tres meses y con efecto inmediato a sus máximas autoridades.
La sanción, publicada en el Boletín Oficial N° 84/26, alcanza al presidente, Eduardo Francisco Monteros; al secretario, Juan De La Cruz Roldán, y al tesorero, Ricardo René Elías. El tribunal consideró acreditado que los dirigentes incumplieron las obligaciones estatutarias del artículo 8° del Reglamento General del Consejo Federal, calificó su conducta como una falta grave y remarcó que no justificaron la postergación de la Asamblea General Ordinaria ni aportaron pruebas que respaldaran su descargo.
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El expediente se originó en denuncias de dirigentes de clubes afiliados, que señalaron la falta de tratamiento de la Memoria y el Balance 2025, la ausencia de un Tribunal de Cuentas con mandato vigente, cobros por seguros sin documentación suficiente y la presunta administración de fondos de la Liga mediante cuentas bancarias personales. Los dirigentes rechazaron todas las acusaciones. En la misma causa, una denuncia contra Elías por una presunta agresión al entrenador de Concepción FC, Mario Suárez, fue declarada extemporánea.
Qué dice la Liga Tucumana en su comunicado
En su comunicado, el Comité Ejecutivo salió al cruce de las publicaciones periodísticas que hablaron de una supuesta intervención y de la designación de un interventor. Defendió además su actuación ante el Consejo Federal, al que, según aseguró, la Liga “ha presentado en tiempo y forma las respuestas y la documentación requeridas”. Sobre la intervención fue tajante. “La institución no ha recibido una resolución oficial que disponga su intervención”, afirmó, y negó haber sido notificada de la designación de un interventor.
La entidad trazó también una distinción: sostuvo que no es lo mismo que el Consejo Federal adopte medidas sobre la participación de los representantes de la Liga en ese organismo que la intervención de la institución, con una persona designada para conducirla. “Son situaciones diferentes y no deben confundirse”, remarcó. En esa línea, pidió que la información se apoye en resoluciones oficiales, “evitando presentar como decisiones adoptadas aquellas que no han sido formalmente comunicadas”.
El comunicado, sin embargo, no hizo mención explícita a la suspensión de sus autoridades ni precisó quién ejercerá la conducción mientras dure la sanción. Según se informó tras el fallo, el vicepresidente Darío Zamoratte quedaría a cargo para iniciar un proceso de normalización. Por ahora, el Consejo Federal no dispuso la intervención de la Liga, que aseguró que continuará con sus actividades y mantendrá informados a los clubes ante cualquier novedad oficial.