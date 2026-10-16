La Liga Tucumana negó estar intervenida: qué dice el comunicado tras la suspensión de su cúpula

Qué dice la Liga Tucumana en su comunicado

En su comunicado, el Comité Ejecutivo salió al cruce de las publicaciones periodísticas que hablaron de una supuesta intervención y de la designación de un interventor. Defendió además su actuación ante el Consejo Federal, al que, según aseguró, la Liga “ha presentado en tiempo y forma las respuestas y la documentación requeridas”. Sobre la intervención fue tajante. “La institución no ha recibido una resolución oficial que disponga su intervención”, afirmó, y negó haber sido notificada de la designación de un interventor.