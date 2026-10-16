Tres meses de suspensión para la cúpula de la Liga Tucumana: las graves denuncias detrás del fallo

Resumen para apurados
- El Consejo Federal de AFA suspendió por tres meses a la cúpula de la Liga Tucumana tras detectar irregularidades financieras y la falta de tratamiento de balances oficiales.
- El fallo responde a denuncias de clubes por el uso de cuentas bancarias personales y balances postergados, argumentos que la dirigencia acusada no pudo refutar con pruebas.
- El vicepresidente Darío Zamoratte asumió el mando para reordenar la entidad deportiva, mientras el Consejo Federal evalúa una intervención si surgen nuevos elementos.
El fútbol tucumano recibió un golpe institucional de alto impacto. El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior, que depende del Consejo Federal de la AFA, suspendió por tres meses y con efecto inmediato al presidente de la Liga Tucumana de Fútbol, Eduardo Francisco Monteros; al secretario, Juan De La Cruz Roldán, y al tesorero, Ricardo René Elías. La resolución figura en el Boletín Oficial N° 84/26, dentro del expediente 5848/26.
La actuación se inició a partir de una presentación del secretario general del Consejo Federal, Javier Treuque, que elevó denuncias formuladas por dirigentes de clubes afiliados. Entre otros puntos, señalaron la falta de la Asamblea General Ordinaria y del tratamiento de la Memoria y el Balance del ejercicio 2025, la ausencia de un Tribunal de Cuentas con mandato vigente, irregularidades en el Tribunal de Disciplina, cobros a los clubes por seguros sin documentación suficiente y la presunta administración de fondos de la Liga a través de cuentas bancarias personales, entre ellas una atribuida al tesorero.
En su descargo, los dirigentes rechazaron las acusaciones. Cuestionaron la validez de la denuncia por el uso de firmas digitalizadas, adjuntaron notas de clubes que negaron haberla firmado y objetaron la participación de Rubén Raúl Zurita, a quien la Liga había expulsado e inhabilitado. Además, sostuvieron que el balance 2025 está auditado y listo para su tratamiento, atribuyeron la postergación de la asamblea a razones administrativas y explicaron que las deudas y embargos heredados de gestiones anteriores les impidieron modernizar el sistema de cobros y pagos.
El fallo
El tribunal, integrado por Pablo Iparraguirre, Raúl Borgna y Guillermo Beacon, consideró acreditado que los dirigentes incumplieron las obligaciones del artículo 8° del Reglamento General del Consejo Federal y calificó su conducta como una falta grave. En particular, remarcó que la postergación de la asamblea no fue justificada y que los acusados dieron una versión opuesta a la de la denuncia “sin aportar elementos probatorios algunos que sustenten sus dichos”.
En el mismo expediente se tramitó una segunda denuncia contra Elías, a quien dirigentes de clubes acusaron de haber ingresado al campo de juego con presuntos guardaespaldas y de haber golpeado al entrenador de Concepción Fútbol Club, Mario Suárez, tras el partido ante Ñuñorco por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Según la denuncia, el hecho derivó en una causa penal en Concepción; el tesorero, en cambio, negó la agresión y aseguró que las actuaciones fueron archivadas por falta de pruebas. El tribunal no se pronunció sobre el fondo: declaró extemporánea la presentación por haberse vencido los plazos reglamentarios.
Por ahora, el Consejo Federal no dispuso la intervención de la entidad. Según se informó, el vicepresidente Darío Zamoratte quedará a cargo de la conducción para reordenar la administración e iniciar un proceso de normalización, aunque no se descartan medidas más drásticas si surgen nuevos elementos.