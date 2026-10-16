Tres meses de suspensión para la cúpula de la Liga Tucumana: las graves denuncias detrás del fallo

La actuación se inició a partir de una presentación del secretario general del Consejo Federal, Javier Treuque, que elevó denuncias formuladas por dirigentes de clubes afiliados. Entre otros puntos, señalaron la falta de la Asamblea General Ordinaria y del tratamiento de la Memoria y el Balance del ejercicio 2025, la ausencia de un Tribunal de Cuentas con mandato vigente, irregularidades en el Tribunal de Disciplina, cobros a los clubes por seguros sin documentación suficiente y la presunta administración de fondos de la Liga a través de cuentas bancarias personales, entre ellas una atribuida al tesorero.