Liga Tucumana: Brown bajó a San Fernando, Garmendia goleó y tres mandan en el Grupo B
El "Marino" se hizo fuerte en Lules para quitarle el invicto al puntero y dejar la Zona D compartida con el "Gaucho". El show goleador de Brian Valenzuela en la fiesta de Garmendia, el empate de Aguilares en Santa Ana para seguir como el más efectivo del torneo y las victorias a domicilio del "Santo" y los "Julianos".
Resumen para apurados
- La fecha 8 del Clausura de la Liga Tucumana dejó la caída del líder San Fernando ante Brown en Lules y un triple empate en la cima de la Zona B por la clasificación.
- Cuatro equipos preservaron su invicto, mientras que Garmendia FC goleó 4-1 para consolidarse arriba y Sportivo Guzmán alcanzó la punta junto a San Martín y Argentinos del Norte.
- El torneo ingresa en una fase decisiva donde los cuatro mejores de cada grupo clasificarán a la fase final, con el beneficio extra de evitar la primera ronda para los punteros.
El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol puso en marcha su segunda rueda con la octava fecha, que confirmó la regularidad de cuatro candidatos: Talleres de Tafí Viejo, Garmendia FC, Concepción FC y Deportivo Aguilares mantuvieron sus invictos y continúan al frente de sus tablas. El certamen entra en una etapa clave en la pelea por la clasificación, ya que los cuatro primeros de cada una de las seis zonas avanzarán a la fase final, con la ventaja de que los líderes clasificarán de forma directa sin disputar la primera ronda eliminatoria.
En la Zona A, por el interzonal A-D disputado en la Villa Obrera, Talleres igualó 1 a 1 frente a Santa Lucía FC. Hernán Gallardo abrió el marcador para el local, mientras que Lucas Pot empató para la visita con un remate desde atrás de la mitad de la cancha. En el otro encuentro del grupo, Villa Mitre consiguió una valiosa victoria como visitante al superar 2 a 1 a San José con un doblete de Facundo Di Clemente (Kevin Barrera anotó para el anfitrión). La actividad continuará este martes, jornada en la que Juventud Unida recibirá a All Boys, y se completará el miércoles con Central Norte frente a Experimental.
La Zona B quedó al rojo vivo con tres punteros en lo más alto. Por el interzonal B-C, Sportivo Guzmán trepó a la cima tras vencer 2 a 0 a domicilio a San Juan con goles de Lucas Sánchez y Santino Lucena Chamorro, bajo la conducción de Leandro Fligman. San Martín también alcanzó la punta al derrotar 2 a 1 a Amalia fuera de casa, con tantos de Tomás Bustos y Martiniano Altamiranda (Jeremías Quinteros había puesto en ventaja al local). En tanto, en Ranchillos, San Antonio y Argentinos del Norte no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0. Con estos resultados, los “Julianos”, el “Bichito” y el “Santo” comparten el primer puesto con 12 unidades. El grupo completará su fixture el martes en la cancha de San Jorge, donde Atlético Tucumán recibirá a Tucumán Central.
En la Zona C, Garmendia FC ratificó su gran presente: goleó 4 a 1 como local a San Lorenzo de Delfín Gallo y trepó a los 18 puntos. Brian Valenzuela (en dos oportunidades), Alejandro Coronel y Brian González convirtieron para el ganador, mientras que Enzo Ramos descontó para la visita. Por su parte, Unión del Norte pisó fuerte en Bella Vista y superó 4 a 0 a Cruz Alta con anotaciones de Santiago Acosta, Nicolás Herrera, Gonzalo Aguirre y Daniel Contreras. Con este triunfo, el conjunto de Mauricio Galván alcanzó a Atlético Concepción en el segundo escalón (15 unidades), luego de que el “León” igualara 0 a 0 frente a Lastenia.
Las novedades en la Zona D llegaron con la caída del líder. En Lules, Almirante Brown le quitó el invicto a San Fernando al imponerse 2 a 0 con conquistas de Jesús Soraire y Alejo Distaulo. El “Marino” llegó a las 14 unidades y todavía tiene pendiente el clásico frente a San Pablo. La derrota del elenco de Leales fue capitalizada por Bella Vista, que superó 1 a 0 a San Pablo con gol de Gastón Olmos y alcanzó a San Fernando en la cima con 15 puntos. El miércoles completarán la fecha Famaillá y Ateneo Parroquial Alderetes.
La paridad dominó la Zona E a través de una seguidilla de empates. En Simoca, Alto Verde y La Providencia igualaron 2 a 2: Álvaro Brizuela y Nicolás Rodríguez marcaron para el dueño de casa, mientras que Nahuel Brizuela y Elías Barrientos lo hicieron para la visita. En León Rouges, Santa Rosa y Ñuñorco terminaron 1 a 1 (Agustín Olivares para el local y Juan Pablo Trujillo para el “Tigre”). Idéntico marcador sellaron San Ramón y Unión Simoca, con gritos de Geremías Miranda y Sharon Gómez. El puntero invicto Concepción FC (15) completará su compromiso el miércoles en condición de visitante frente a Azucarera Argentina.
En la Zona F, Deportivo Aguilares continúa como el equipo con mayor cosecha del certamen. Pese a ceder sus primeras unidades en el campeonato, igualó 1 a 1 en su visita a Santa Ana (Exequiel Díaz para el “Celeste” y Gonzalo Salinas para el anfitrión) y comanda la tabla con comodidad al sumar 22 puntos. En los demás cotejos, Social y Deportivo Graneros y San Lorenzo de Santa Ana empataron 1 a 1 (Matías López y Guillermo Núñez), Sportivo Trinidad venció 1 a 0 a Deportivo Llorens, y Deportivo Marapa se impuso 2 a 1 en su visita a Jorge Newbery gracias a un doblete de Lautaro Yacante (Nahuel Zenteno descontó para el local).
Posiciones
Zona A: Talleres 16; Villa Mitre 12; Experimental 10; Juventud Unida 8; Central Norte 5 (dos partidos menos); San José 4; All Boys 3.
Zona B: Sportivo Guzmán, Argentinos del Norte y San Martín 12; San Antonio 11; Atlético Tucumán y Tucumán Central 6; Amalia 5.
Zona C: Garmendia FC 18; Unión del Norte y Atlético Concepción 15; San Juan 11; Lastenia y San Lorenzo (DG) 7; Cruz Alta 1.
Zona D: Bella Vista y San Fernando 15; Almirante Brown 14; Famaillá 10; San Pablo 9; Ateneo Parroquial Alderetes y Santa Lucía FC 6.
Zona E: Concepción FC 15; Alto Verde 14; Unión Simoca 13; Ñuñorco y San Ramón 9; Azucarera Argentina 8; La Providencia 7; Santa Rosa 6.
Zona F: Deportivo Aguilares 22; Graneros 14; Jorge Newbery y San Lorenzo (Santa Ana) 12; Deportivo Marapa 10; Sportivo Trinidad 7; Santa Ana 6; Deportivo Llorens 5.