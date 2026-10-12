Liga Tucumana: Brown bajó a San Fernando, Garmendia goleó y tres mandan en el Grupo B

La Zona B quedó al rojo vivo con tres punteros en lo más alto. Por el interzonal B-C, Sportivo Guzmán trepó a la cima tras vencer 2 a 0 a domicilio a San Juan con goles de Lucas Sánchez y Santino Lucena Chamorro, bajo la conducción de Leandro Fligman. San Martín también alcanzó la punta al derrotar 2 a 1 a Amalia fuera de casa, con tantos de Tomás Bustos y Martiniano Altamiranda (Jeremías Quinteros había puesto en ventaja al local). En tanto, en Ranchillos, San Antonio y Argentinos del Norte no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0. Con estos resultados, los “Julianos”, el “Bichito” y el “Santo” comparten el primer puesto con 12 unidades. El grupo completará su fixture el martes en la cancha de San Jorge, donde Atlético Tucumán recibirá a Tucumán Central.