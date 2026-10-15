Crece el trabajo informal y precario ante la asfixia fiscal y el freno al consumo

Resumen para apurados
- El empleo informal creció en Argentina en los últimos tres años, con 500.000 nuevos puestos precarios frente a la pérdida de 170.000 formales por asfixia fiscal y caída del consumo.
- La contracción económica y la presión impositiva impulsaron el cuentapropismo y la precarización laboral, afectando con fuerza a regiones como Tucumán en este período.
- El avance de la informalidad debilita los ingresos fiscales y la cobertura social, consolidando un mercado de trabajo más vulnerable y con menor capacidad de consumo a futuro.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
Lo más popular
Ranking notas premium