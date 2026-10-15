EconomíaNoticias económicas

Crece el trabajo informal y precario ante la asfixia fiscal y el freno al consumo

En tres años se destruyeron 170.000 puestos asalariados formales en todo el país y se crearon más de 500.000 puestos informales o de cuentapropistas.

Miles de tucumanos van hacia la precariedad.
Miles de tucumanos van hacia la precariedad.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El empleo informal creció en Argentina en los últimos tres años, con 500.000 nuevos puestos precarios frente a la pérdida de 170.000 formales por asfixia fiscal y caída del consumo.
  • La contracción económica y la presión impositiva impulsaron el cuentapropismo y la precarización laboral, afectando con fuerza a regiones como Tucumán en este período.
  • El avance de la informalidad debilita los ingresos fiscales y la cobertura social, consolidando un mercado de trabajo más vulnerable y con menor capacidad de consumo a futuro.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El trabajo no registrado en la argentina: un flagelo en alza

El trabajo no registrado en la argentina: un flagelo en alza

El desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y ya afecta a 1,73 millones de personas

El desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y ya afecta a 1,73 millones de personas

El consumo, con cautela: las ventas minoristas crecieron apenas 0,3% interanual en septiembre

El consumo, con cautela: las ventas minoristas crecieron apenas 0,3% interanual en septiembre

Lo más popular
Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?
1

Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas
2

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”
3

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
4

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Tucumán: cómo estará el tiempo este 15 de octubre
5

Tucumán: cómo estará el tiempo este 15 de octubre

Ranking notas premium
Los fundamentalistas del peronismo tucumano
1

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania
2

"Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
3

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron
4

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

¿Alarma o exageración?: qué hay detrás de las advertencias por el “Súper Niño”
5

¿Alarma o exageración?: qué hay detrás de las advertencias por el “Súper Niño”

Más Noticias
Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?

Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?

Tucumán: cómo estará el tiempo este 15 de octubre

Tucumán: cómo estará el tiempo este 15 de octubre

Alerta amarilla por tormentas, granizo y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este jueves

Alerta amarilla por tormentas, granizo y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este jueves

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Universitarios marchan hoy para exigir que se cumpla con la Ley de Financiamiento

Universitarios marchan hoy para exigir que se cumpla con la Ley de Financiamiento

Qué pasará con los feriados si se suspende la visita del papa León XIV a la Argentina

Qué pasará con los feriados si se suspende la visita del papa León XIV a la Argentina

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas

Comentarios