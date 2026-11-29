Con la llegada de las celebraciones de diciembre, las reuniones familiares suelen girar en torno a platos abundantes que muchas veces resultan pesados para la digestión. Frente a las opciones tradicionales de panadería que pueden estar cargadas de harinas refinadas, es posible optar por preparaciones caseras un poco más ligeras con granos enteros que aportan saciedad y mayor calidad nutricional sin resignar sabor, como es el caso de esta rosca salada en suversión harina integral.