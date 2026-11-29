Resumen para apurados
- Presentan una receta de rosca salada navideña con harina integral para las fiestas de diciembre, pensada como una alternativa casera, ligera y nutritiva ante los platos pesados.
- La preparación trenzada sustituye harinas refinadas por granos enteros y suma un relleno de ajo y perejil, lo que aporta fibra alimentaria y facilita una digestión más equilibrada.
- La propuesta ofrece una opción versátil para compartir en reuniones familiares, promoviendo la incorporación de recetas saludables que no resignan sabor en las celebraciones.
Con la llegada de las celebraciones de diciembre, las reuniones familiares suelen girar en torno a platos abundantes que muchas veces resultan pesados para la digestión. Frente a las opciones tradicionales de panadería que pueden estar cargadas de harinas refinadas, es posible optar por preparaciones caseras un poco más ligeras con granos enteros que aportan saciedad y mayor calidad nutricional sin resignar sabor, como es el caso de esta rosca salada en suversión harina integral.
Reemplazar la harina blanca común por harina integral en este clásico panificado aporta una valiosa dosis de fibra alimentaria, vitaminas del grupo B y minerales esenciales. Este cambio favorece el tránsito intestinal, mejora la absorción de nutrientes y brinda una saciedad más prolongada.
Los beneficios de la rosca salada navideña con harina integral
Más allá de su base integral, el relleno aromático a base de ajo y perejil fresco suma compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. Además, la posibilidad de personalizar su interior con alternativas como vegetales asados, caprese o quesos magros convierte a esta receta en un plato sumamente versátil para distintos gustos en la mesa.
Al presentar el paso a paso, la creadora de contenido de estilo de vida Cande Intorno destacó el excelente contraste de texturas y la practicidad del plato para cualquier reunión: "Esta vez es una rosca que está bárbara para hacer para Navidad y todo el año porque es ideal para cuando tenés que llevar algo para compartir", aseguró al mostrar el resultado recién horneado.
Paso a paso para preparar la rosca salada navideña con harina integral
Ingredientes
- 275 g de harina integral (o común)
- 125 ml de leche tibia
- 1 sobre de levadura seca
- Sal a gusto
- Para el relleno: dependiendo de los gustos, podés optar por manteca blanda, ajo picado y perejil fresco picado (opcional: queso rallado o en hebras), como muestra la creadora de contenido. Otras opciones inclyen vegetales asados como cebolla caramelizada, berenjena a la placha, calabacín a la plancha y tomates secos.
- Para pincelar: 1 huevo batido (o aceite)
1. En un recipiente pequeño, mezclar el sobre de levadura seca con una cucharada de harina y un chorrito de la leche tibia. Dejar reposar durante 10 a 15 minutos hasta que se formen burbujas en la superficie.
2. Colocar la harina integral en un bowl amplio formando una corona y distribuir la sal por el borde exterior para evitar el contacto directo con la levadura. Volcar en el centro el fermento activado y el resto de la leche tibia. Integrar hasta obtener un bollo liso, tapar y dejar leudar entre 45 minutos y 1 hora.
3. Bajar la masa a la mesada ligeramente enharinada, desgasificar suavemente y estirar con palo de amasar formando un rectángulo. Mezclar la manteca pomada con el ajo y el perejil picados, untar toda la superficie de la masa y agregar queso si se desea.
4. Enrollar la masa sobre sí misma como un pionono, cortar el cilindro longitudinalmente al medio dejando uno de los extremos unido y trenzar ambas mitades procurando que el relleno quede hacia arriba. Unir los extremos formando una rosca sobre una placa para horno, pincelar con huevo batido y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que esté bien dorada.