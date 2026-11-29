El pronóstico del tiempo en Tucumán para el último día de noviembre y los primeros de diciembre anticipa máximas que comenzarán por encima de los 30 °C y bajarán progresivamente hasta ubicarse en torno a los 24 °C. Las lluvias tendrán mayor protagonismo entre el lunes y el miércoles, mientras que para el jueves y el viernes no se esperan fenómenos significativos.