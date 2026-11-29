Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para la primera semana de diciembre en Tucumán lluvias y un marcado descenso térmico, debido al ingreso de inestabilidad que bajará la máxima a 24 °C.
- El período iniciará el lunes con calor extremo de 34 °C y tormentas aisladas, las cuales persistirán hasta el miércoles, disipándose hacia las jornadas del jueves y viernes.
- El alivio térmico traerá jornadas más frescas hacia el fin de semana, permitiendo el cese de las precipitaciones y dando mayor estabilidad al inicio del mes en la provincia.
La primera semana de diciembre llegará a Tucumán con cambios en las condiciones del tiempo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los primeros días estarán marcados por temperaturas elevadas, nubosidad y probabilidades de tormentas aisladas. Pero, a medida que avance la semana, los registros térmicos descenderán y darán paso a jornadas más frescas.
El pronóstico del tiempo en Tucumán para el último día de noviembre y los primeros de diciembre anticipa máximas que comenzarán por encima de los 30 °C y bajarán progresivamente hasta ubicarse en torno a los 24 °C. Las lluvias tendrán mayor protagonismo entre el lunes y el miércoles, mientras que para el jueves y el viernes no se esperan fenómenos significativos.
Pronóstico para el lunes
La semana empezará con un cielo mayormente nublado y probabilidades de precipitación de hasta el 10%. Durante la segunda parte del día habrá tormentas aisladas y la temperatura llegará a su pico cuando toque 34 °C. La mínima del día será de 21 °C. Habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora de dirección noreste.
Pronóstico para el martes
La amplitud térmica sufrirá un estrechamiento el segundo día de la semana, porque la mínima ascenderá a 22 °C y la máxima bajará a 30 °C. El día empezará con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40% con tormentas, que perderán intensidad conforme pasen las horas. Por la noche, el cielo estará nublado. Habrá vientos de hasta 12 kilómetros por hora con dirección noreste.
Pronóstico para el miércoles
El miércoles también tendrá precipitaciones en forma de tormentas aisladas durante la primera mitad del día. La temperatura más baja será de 21 °C y los vientos tendrán hasta 12 kilómetros por hora con dirección sudoeste. Por la siesta, la temperatura máxima llegará a 26 °C en un descenso gradual hasta el fin de semana siguiente.
Pronóstico para el jueves
El jueves será uno de los días de temperatura más baja de la semana. La mínima llegará a 20 °C y la máxima a 24 °C. Todo el jueves estará nublado y no se esperan precipitaciones. También habrá vientos leves
Pronóstico para el viernes
El viernes repetirá las marcas térmicas del jueves con una mínima de 20 °C y una máxima de 24 °C. Habrá vientos de hasta 12 kilómetros por hora con dirección sudoeste y las probabilidades de precipitación llegarán al 10% pero no serán suficientes para que haya chaparrones ni tormentas.