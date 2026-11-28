Resumen para apurados
- Según publicó el medio tucumano, referentes políticos locales analizan armados electorales frente al gobierno de Javier Milei, con foco en Juan Manzur, Osvaldo Jaldo y Rossana Chahla.
- El reporte reseña movimientos partidarios en Tucumán, incluyendo actividades territoriales de Federico Masso y definiciones estratégicas dentro del justicialismo provincial.
- Los posicionamientos reflejan el inicio de reconfiguraciones y disputas internas en el peronismo local para consolidar liderazgos de cara al escenario electoral hacia 2027.
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