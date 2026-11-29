Llevarse el abanico a la mejilla equivalía a una declaración de amor, mientras que sostenerlo con la mano derecha delante del rostro era una invitación a seguir a quien lo llevaba. Abanicarse lentamente indicaba que una mujer estaba casada y hacerlo con rapidez, que estaba comprometida. Al menos, así lo explicaban los pequeños manuales que la casa francesa Duvelleroy, fundada en París en 1827, entregaba a sus clientas durante el siglo XIX. Según estas instrucciones, con unos pocos movimientos de muñeca era posible mantener una conversación sin pronunciar una sola palabra. Casi dos siglos después, este accesorio recupera protagonismo y se perfila como uno de los complementos de moda de la temporada de verano.