Llevarse el abanico a la mejilla equivalía a una declaración de amor, mientras que sostenerlo con la mano derecha delante del rostro era una invitación a seguir a quien lo llevaba. Abanicarse lentamente indicaba que una mujer estaba casada y hacerlo con rapidez, que estaba comprometida. Al menos, así lo explicaban los pequeños manuales que la casa francesa Duvelleroy, fundada en París en 1827, entregaba a sus clientas durante el siglo XIX. Según estas instrucciones, con unos pocos movimientos de muñeca era posible mantener una conversación sin pronunciar una sola palabra. Casi dos siglos después, este accesorio recupera protagonismo y se perfila como uno de los complementos de moda de la temporada de verano.
Por entonces, en una sociedad en la que las normas de etiqueta regían buena parte de los encuentros entre hombres y mujeres, esconder una sonrisa detrás de un abanico o descubrir el rostro en el momento oportuno podía darle otro sentido a una mirada. Sin embargo, para comprender cómo este objeto llegó a ocupar semejante lugar en la vida social europea, es necesario remontarse varios siglos atrás y viajar hacia otros continentes.
De Oriente a las cortes europeas
Aunque resulta difícil determinar con exactitud cuándo apareció el primer abanico, existen registros de su uso en el antiguo Egipto. Entre los objetos encontrados en la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, se hallaron ejemplares que habían pertenecido al faraón. Uno de ellos, recubierto de oro, llevaba originalmente plumas de avestruz y tenía grabada una escena de caza. Su elaboración da cuenta de que, incluso en aquella época, estos instrumentos estaban asociados con la riqueza y la jerarquía.
El modelo plegable que conocemos en la actualidad habría surgido en Japón alrededor del siglo VIII. Una de las teorías sobre su invención lo vincula con unas pequeñas tablillas de madera que se utilizaban para registrar información y que, al unirse por uno de sus extremos, podían desplegarse. Con el tiempo, el mecanismo evolucionó hasta incorporar superficies de papel y otros materiales sobre los cuales se plasmaban ilustraciones y composiciones poéticas.
A través de las rutas comerciales que los portugueses establecieron con Asia, el diseño llegó a Europa en el siglo XVI y, hacia finales del XVII, ya formaba parte del guardarropa de las clases acomodadas. Francia se convirtió en uno de los grandes centros de producción, mientras que en España se desarrolló una tradición abaniquera que perdura hasta hoy.
Las varillas podían estar confeccionadas en nácar, marfil o carey, mientras que sobre la seda o el papel se pintaban paisajes, escenas mitológicas y episodios de la vida cortesana. Su fabricación requería la intervención de artesanos especializados en distintas disciplinas, desde el tallado hasta la pintura y el bordado.
La delicadeza de estas piezas despertó también el interés de artistas como Edgar Degas y Camille Pissarro, quienes encontraron en su forma semicircular una superficie diferente sobre la cual experimentar. A esta relación entre el arte y la moda estuvo dedicada Fanmania, una exposición que presentó el Metropolitan Museum of Art de Nueva York entre diciembre de 2025 y mayo de este año.
Entre la coquetería y una estrategia comercial
Pero ¿existió realmente un lenguaje secreto del abanico? Los investigadores del Metropolitan Museum of Art ponen en duda que hubiera un sistema de comunicación compartido y comprendido por todas las mujeres de la época. Buena parte de los primeros documentos que hacen referencia a estos códigos tenían un carácter satírico y, posteriormente, los fabricantes contribuyeron a alimentar la leyenda.
El Museo Nacional de Suiza coincide con esta interpretación y señala que los folletos de Duvelleroy pudieron haber sido una ingeniosa estrategia comercial. Adquirir uno de sus diseños suponía también la posibilidad de aprender un supuesto idioma reservado para quienes conocían sus reglas, un atractivo adicional para las compradoras.
Más allá de la veracidad de aquel repertorio de gestos, su manejo era una destreza que otorgaba expresividad a los movimientos del cuerpo. Permitía disimular una reacción, esquivar una mirada insistente o generar cierta complicidad en medio de una reunión. No hacía falta memorizar un diccionario para comprender la intención de quien lo utilizaba.
Una costumbre que cruzó el Atlántico
En el Río de la Plata, el abanico acompañó las transformaciones de la indumentaria femenina y estuvo presente en los encuentros sociales del siglo XIX. Su apariencia variaba según la ocasión y existían diseños específicos para las novias, las niñas e incluso para las distintas etapas del luto, cuyos códigos también se reflejaban en la vestimenta.
Parte de esta historia puede descubrirse actualmente en el Museo Histórico Nacional, en Buenos Aires, donde el pasado 16 de octubre se inauguró Mensajes en el aire. La exposición, que permanecerá abierta hasta el 2 de mayo de 2027, reúne ejemplares de la Colección Histórica del Traje Argentino que abarcan desde el siglo XVIII hasta la década de 1970.
Entre las curiosidades del recorrido se encuentran los confeccionados con motivo del Centenario de 1910 y aquellos que, entre finales del siglo XIX y mediados del XX, comenzaron a distribuirse con fines publicitarios. Comercios como panaderías, tintorerías y ópticas aprovechaban su superficie para anunciar sus servicios y ofrecer a los clientes un recuerdo que, a diferencia de un simple folleto, tenía una utilidad cotidiana.
En la Argentina contemporánea, una de las figuras que incorporó este objeto a sus celebraciones es Mirtha Legrand, quien desde 2024 lo ha elegido como souvenir para sus cumpleaños. Para el festejo de sus 97 años, la firma cordobesa Norte Abanicos confeccionó diseños personalizados con algunas de sus expresiones más reconocibles, entre ellas su célebre «¿Lo digo o no lo digo?». Este año, cuando cumplió 99, los invitados recibieron piezas ilustradas con fotografías de distintas etapas de su carrera y la inscripción «Y la leyenda continúa».
El accesorio que vuelve a estar de moda
Lejos de quedar reservado a las grandes celebraciones o a las vitrinas de los museos, el abanico encontró un público nuevo en las pistas de baile. De hecho, los fundadores de Norte Abanicos contaron al diario cordobés Puntal que la idea de crear su emprendimiento surgió al observar que se utilizaban en las fiestas de música electrónica. En sus primeros años, este fue uno de sus principales mercados.
Su uso se extendió también a los festivales de música, donde, además de aliviar el calor durante las largas jornadas al aire libre, pasó a formar parte de la estética de los asistentes. Los modelos de gran tamaño, los estampados de colores, las inscripciones humorísticas y los diseños personalizados ofrecen tantas posibilidades como cualquier otro complemento del vestuario. A diferencia de otras épocas, su uso ya no está asociado exclusivamente a la indumentaria femenina.
Las grandes firmas de moda tampoco permanecieron ajenas al fenómeno. En medio de las sucesivas olas de calor del último verano europeo, Dior, Lemaire y Yoke distribuyeron sus propias versiones entre los asistentes a la Semana de la Moda Masculina de París, según publicó Vogue en julio. Mientras tanto, en España, la agencia Associated Press registró su creciente popularidad entre personas de distintas edades, incluso en situaciones tan cotidianas como viajar en transporte público.
Tucumán entre pliegues
El calor tucumano fue precisamente lo que llevó a la artista Natalia Trouvé a trasladar sus obras de collage a un objeto de uso cotidiano. Todo comenzó con una colección de cuadros en homenaje a mujeres que dejaron su huella en la historia, entre ellas María Elena Walsh, Alfonsina Storni y Frida Kahlo. A la hora de experimentar con un nuevo formato, eligió a Mercedes Sosa por lo que representa su figura para la identidad de la provincia. Sin saber qué repercusión tendría la propuesta, encargó la fabricación de apenas diez abanicos que, para cuando los recibió, ya estaban todos vendidos.
A medida que los pedidos se multiplicaban, Natalia comenzó a explorar otros motivos. “Yo quiero hacer cosas de acá, de Tucumán, que tengan que ver con nuestra flora, con nuestra fauna, con lo que a nosotros nos identifica”, contó a LA GACETA Lifestyle. Así nacieron composiciones en las que conviven limones, colibríes, hortensias y fragmentos de esculturas de Lola Mora. Algunos diseños recuperan imágenes de la memoria colectiva, como la del cubanitero de la peatonal, mientras que otros reúnen la Casa Histórica, los jacarandás, las empanadas, el locro y la randa.
Para elaborar sus collages, la artista suele recorrer las calles de la ciudad y fotografiar desde esculturas hasta los faroles de una plaza. A partir de esas imágenes construye escenas de impronta surrealista que luego se imprimen sobre tela. La propuesta incorpora también materiales reciclados, ya que, según explicó, para fabricar las varillas de cada ejemplar se utilizan veinte tapitas de gaseosa.
Entre las satisfacciones que le trajo este proyecto están las fotografías que recibe de quienes llevan sus creaciones de viaje. Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Brasil y Colombia son algunos de los destinos a los que llegaron sus diseños. Ahora trabaja en uno inspirado en Tafí del Valle, que se sumará a esta particular manera de retratar Tucumán a través de un abanico.