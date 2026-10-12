El trabajo no registrado en la argentina: un flagelo en alza

Más precariedad.-Al referirse al universo de quienes trabajan por cuenta propia, el informe alerta por la precariedad, ya que el 65,8% de los cuentapropistas en la población urbana del país opera en la informalidad. En contraste, la falta de aportes jubilatorios entre los trabajadores asalariados se ubica en el 37,9%, una cifra que evidencia un deterioro continuo desde el 33,6% medido a fines de 2016. Asimismo, el trabajo puntualizó que la informalidad no golpea por igual a todas las actividades. Entre los sectores con mayor precariedad, aparece el servicio doméstico, que encabeza la falta de registración con un 77,4%, seguido por la construcción (76,2%), la gastronomía y alojamiento (63,9%) y el comercio (54,7%). Por el lado de los sectores con mayor formalidad, los servicios profesionales, científicos y técnicos exhiben una informalidad del 19,2%, mientras que en información y comunicación alcanza el 33,9%.