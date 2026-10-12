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El trabajo no registrado en la argentina: un flagelo en alza

En el norte la informalidad afecta a más del 80% de la población.

El trabajo no registrado en la argentina: un flagelo en alza
Hace 3 Hs

La informalidad promedio en la Argentina alcanza al 45% del universo total de trabajadores en 2026, pero en el norte escala en varios centros urbanos por encima del 80% y en el conurbano trepa al 70% entre los cuentapropistas. La medición corresponde al segundo trimestre del año y revela un incremento constante desde el 41,4% registrado a fines de 2023, según datos procesados por la Universidad Nacional de Rosario a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta dinámica coincide con un cambio relevante en la composición de las ocupaciones, ya que en el mismo período, la participación de los asalariados retrocedió del 73,7% al 70,5%, mientras que el cuentapropismo se expandió del 22,6% al 25,5%.

Más precariedad.-Al referirse al universo de quienes trabajan por cuenta propia, el informe alerta por la precariedad, ya que el 65,8% de los cuentapropistas en la población urbana del país opera en la informalidad. En contraste, la falta de aportes jubilatorios entre los trabajadores asalariados se ubica en el 37,9%, una cifra que evidencia un deterioro continuo desde el 33,6% medido a fines de 2016. Asimismo, el trabajo puntualizó que la informalidad no golpea por igual a todas las actividades. Entre los sectores con mayor precariedad, aparece el servicio doméstico, que encabeza la falta de registración con un 77,4%, seguido por la construcción (76,2%), la gastronomía y alojamiento (63,9%) y el comercio (54,7%). Por el lado de los sectores con mayor formalidad, los servicios profesionales, científicos y técnicos exhiben una informalidad del 19,2%, mientras que en información y comunicación alcanza el 33,9%.

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Brecha geográfica.- El análisis por centros urbanos expone la brecha geográfica que atraviesa al país. Las tasas más altas de informalidad se concentran en el Norte y Cuyo. Encabeza la Ciudad de Formosa con el 87,9% de los cuentapropistas que son informales, seguida por el Gran Tucumán y Tafí Viejo (87,6%), Santiago del Estero y La Banda (87,5%), Gran Resistencia (84%) y Gran San Juan (83%). En el extremo opuesto, los niveles más bajos de informalidad entre cuentapropistas se registran en la Ciudad de Buenos Aires (32,8%), Mar del Plata y Batán (42,7%), Bahía Blanca y Cerri (43%) y las ciudades fueguinas de Ushuaia y Río Grande (43,1%).

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Por zonas.- A nivel regional, las localidades patagónicas muestran una tasa de informalidad total de entre el 18% y el 33,5%, frente a rangos de entre el 43,9% y el 56,2% en el Noroeste (NOA) y del 51,9% al 53,8% en el Noreste Argentino (NEA). En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la asimetría también es evidente, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la informalidad total es del 26% (25,6% entre asalariados y 32,8% en cuentapropistas), en el conurbano bonaerense trepa al 47,5% total, impulsada por un 70,2% de precariedad en el empleo independiente, indica el reporte de la Universidad Nacional de Rosario.

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