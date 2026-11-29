Por qué los blísters de las pastillas tienen distintos colores y cuál es el riesgo de armar pastilleros
Los colores de los blísters de medicamentos cumplen un rol clave para proteger las fórmulas de la luz y la humedad. Qué significa cada envoltorio y por qué no conviene armar pastilleros con antelación.
Resumen para apurados
- Farmacéuticos explicaron que el color y material de los blísters protegen a los fármacos de la luz y humedad, advirtiendo sobre el riesgo de usar pastilleros.
- Los envases transparentes son para drogas estables, los amarillos para fotosensibles y los de aluminio resguardan fórmulas complejas que se degradan fuera de su empaque.
- Desarmar los envoltorios para organizar tomas puede alterar la eficacia del tratamiento; especialistas instan a no fraccionar dosis sin consultar el prospecto.
Los colores de los blísters de las pastillas de las farmacias responden poco a caprichos del laboratorio que las produce y más bien son una advertencia de qué tantas píldoras pueden caber en el pastillero. De acuerdo con este tipo de envoltorios es que podemos definir qué tan delicados son esos medicamentos y cuánto cuidado necesitan, lo que muchas veces implica mantenerlos en su empaque original.
Especialistas del área farmacéutica advirtieron sobre la importancia de conocer las tonalidades de los empaques de los medicamentos, según lo consignado en Infobae. Desde la cuenta de Instagram de Francia Guidi de Zárate señalaron cuál era la diferencia que radicaba entre tres empaques distintos: uno transparente, otros de un color amarillento y otro completamente sellado que no permitía ver su interior.
Las diferencias entre el color del blíster de medicamentos
Las diferentes presentaciones y versiones muestran distintos colores en el frente. De acuerdo con la especialista de la farmacia, cada color radica en la complejidad, la sofisticación y a la delicadeza de la tecnología y la composición del medicamento. Al mostrar el blíster que dejaba revelar el color de las pastillas, con un empaque completamente transparente advirtió: “Estos son los comunes, donde las drogas no tienen ningún problema con la luz solar”, señaló remarcando la incidencia del ambiente en el medicamento.
Luego contó que, a medida que la industria farmacéutica se desarrolló, se descubrió que algunos medicamentos necesitaban mayor protección ante la luz. “Como gran innovación en el tiempo, empezaron a venir con el plástico en la superficie amarilla, porque las drogas son fotosensibles”, explicó mientras mostraba los conocidos blísters de base anaranjada/amarillenta.
Riesgos del blíster de aluminio y de armar pastilleros
La última advertencia llegó para los empaques más sofisticados, que contienen medicamentos que no pueden colocarse ni exponerse en cualquier lugar. “Y por último, estos blísters que son totalmente de aluminio, del dorso y del frente. Estos evitan, por sobre todo, la luz solar, cualquier tipo de humedad, este blíster es de excelencia”.
Allí la especialista agregó una advertencia fundamental para quienes planean sus tomas diarias en organizadores. “Lo importante de todo esto, cuando saquen la pastilla de aquí, la toman inmediatamente, nada de andar armando el pastillero para todo el día”, concluyó.
Qué siglas revisar antes de usar pastilleros
Más allá de la rutina diaria, retirar pastillas o cápsulas de su envase original sin mirar cómo están diseñadas puede exponerlas a factores que alteran su conservación, como la luz, la humedad y la temperatura. En el caso de las presentaciones amarillas o de color, sacar el comprimido antes de tiempo puede dejarlo expuesto a condiciones que el propio blíster busca evitar, mientras que los empaques totalmente de aluminio cumplen un rol clave de resguardo frente al ambiente.
Tampoco conviene pasar por alto las siglas que aparecen en ciertos medicamentos —como XR, LP o AP—, ya que suelen indicar mecanismos de liberación especial que no deben modificarse ni dividirse por cuenta propia. Antes de armar un pastillero o fraccionar una toma, lo más recomendable es revisar las indicaciones del envase o prospecto y consultar con un profesional de la salud o farmacéutico.
¿Qué revisar antes de guardar un medicamento?
Antes de retirar una pastilla o cápsula de su envase original, conviene observar algunos detalles:
- El color del blíster: si es de color, puede tratarse de una presentación que necesita protección frente a la luz.
- El material del blíster: las presentaciones completamente selladas de aluminio pueden brindar protección frente a la luz, humedad y temperatura.
- Las siglas del medicamento: expresiones como XR, LP o AP pueden indicar que cuenta con una liberación especial.
- La presentación del producto: no todas las cápsulas y comprimidos pueden manipularse o fraccionarse de la misma forma.