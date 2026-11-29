Las diferencias entre el color del blíster de medicamentos

Las diferentes presentaciones y versiones muestran distintos colores en el frente. De acuerdo con la especialista de la farmacia, cada color radica en la complejidad, la sofisticación y a la delicadeza de la tecnología y la composición del medicamento. Al mostrar el blíster que dejaba revelar el color de las pastillas, con un empaque completamente transparente advirtió: “Estos son los comunes, donde las drogas no tienen ningún problema con la luz solar”, señaló remarcando la incidencia del ambiente en el medicamento.