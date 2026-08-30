El trabajo en negro cede y se concentra en el comercio en Tucumán

Los datos del mercado laboral tucumano del primer trimestre muestran algunas tendencias que marcan una situación estructural. Si bien el empleo no registrado cede y afecta al 44,8% de los asalariados (alrededor de 120.000 casos), el cuentapropismo se afianza y la informalidad se focaliza entre las mujeres y los jóvenes. El otro dato es que, al caracterizar a la población ocupada según su rama de actividad principal, su distribución muestra que más de la mitad de los trabajadores informales se concentra en un conjunto reducido de sectores. En particular, el 55% se desempeña en las ramas de Comercio (34,9%), Hoteles y Restaurantes (11%) y Construcción (9%), revela el informe difundido por la Dirección de Estadística de la Provincia. Asimismo, se destacan las actividades de Servicio Doméstico (9%), Industria Manufacturera (8,9%) y Otros servicios comunitarios, sociales y personales (7,6%), acota el reporte del organismo que dirige Santiago Costa.
Entre las mujeres ocupadas informales, se destaca el grupo de 30 a 64 años que representa el 32,3% del total de mujeres ocupadas informales. Dentro de los varones ocupados informales, se muestra este mismo grupo etario con una tasa de 28,8%.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en los aglomerados urbanos de la Argentina se registraron 13,47 millones de trabajadores en las distintas modalidades ocupacionales. De ese total, el 71,8% correspondía a asalariados, el 24,2% a cuentapropistas, el 3,7% a patrones y el 0,3% a trabajadores familiares sin remuneración. Precisamente el cuentapropismo se afianzó luego de la pandemia de la Covid 19. Se trata de una tendencia que contribuye a mejorar el ingreso familiar. En el caso tucumano, al menos el 60% de los monotributistas (unas 115.000 personas) se cuentan como cuentapropistas.
El diagnóstico de la Dirección de Estadística indica que la tasa de empleo informal -indicador que comprende al conjunto de las categorías ocupacionales, incluyendo patrones, trabajadores por cuenta propia, asalariados y trabajadores familiares sin remuneración- se situó en un 56,2% durante el primer trimestre de este año, registrando una disminución respecto del cuarto trimestre de 2025, cuando alcanzó el 59,9%. En cuanto a los trabajadores independientes, los cuentapropistas constituyen el 40,5% de los ocupados informales, mientras que los patrones representan el 2,1%. Esta distribución pone de manifiesto la relevancia que adquieren las modalidades de autoempleo dentro del universo de la informalidad laboral, destaca el reporte oficial.
Al analizar la distribución de la población ocupada informal según sexo y grupo etario, se observa que la mayor participación corresponde a los grupos de edad centrales del mercado laboral. En particular, dentro del tramo de 30 a 64 años, la informalidad alcanza el 32,3% de las mujeres y el 28,8% de los varones.
Al considerar la calificación ocupacional, se advierte un predominio de los trabajadores operativos entre los ocupados informales, con una participación del 63,4%. En segundo lugar, se ubican los trabajadores no calificados, que representan el 25,9%. En menor proporción se encuentran los técnicos (9,3%) y, finalmente, los profesionales, quienes constituyen el 1,4% del total de trabajadores informales.
Finalmente, el diagnóstico analiza la distribución de la población ocupada según su lugar principal de trabajo. En ese caso, se observa que el 42% de los trabajadores informales desarrolla sus actividades en locales o puestos fijos. Por su parte, el 18,9% trabaja en viviendas sin un espacio exclusivo destinado a la actividad laboral, mientras que un 15% lo hace en la vivienda del patrón o cliente. En tanto, la modalidad ambulante o en puestos no fijos representa el 5,9% del total de los ocupados informales.
La informalidad en Argentina es un enigma, plantea Paul Segal, profesor de Economía en IAE Business School. El país tiene una regulación laboral extensa y una considerable capacidad de recaudación. Y, sin embargo, la informalidad persiste en más del 40% del empleo. Más desconcertante aún: los actores que deberían combatirla -gobiernos, empresas formales, trabajadores y sindicatos- frecuentemente la toleran en algunas de sus formas, acota.
A su criterio, la explicación convencional es que los gobiernos tienen dificultades para hacer cumplir las normas, las empresas evaden impuestos y los trabajadores aceptan empleos informales porque no tienen alternativas mejores. Hay algo de cierto en esta explicación, pero es incompleta. En realidad, cada actor enfrenta tensiones dentro de sus propios intereses. Los gobiernos quieren ingresos fiscales, pero también empleo y flexibilidad política. Las empresas se oponen a la competencia informal mientras dependen de trabajadores y proveedores informales. Los trabajadores valoran la seguridad formal, pero también aspectos de la flexibilidad informal. “Estas contradicciones ayudan a explicar la persistencia de arreglos híbridos: firmas registradas que emplean trabajadores no registrados, trabajadores registrados sólo por parte de la jornada y cadenas de suministro que entrelazan elementos formales e informales”, señala Segal.
La informalidad persiste porque, aunque todos los actores principales enfrentan costos por su existencia, también obtienen algunos beneficios de ella. Por eso ninguno tiene un interés simple en eliminarla completamente, concluye.