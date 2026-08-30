El trabajo en negro cede y se concentra en el comercio en Tucumán

Los datos del mercado laboral tucumano del primer trimestre muestran algunas tendencias que marcan una situación estructural. Si bien el empleo no registrado cede y afecta al 44,8% de los asalariados (alrededor de 120.000 casos), el cuentapropismo se afianza y la informalidad se focaliza entre las mujeres y los jóvenes. El otro dato es que, al caracterizar a la población ocupada según su rama de actividad principal, su distribución muestra que más de la mitad de los trabajadores informales se concentra en un conjunto reducido de sectores. En particular, el 55% se desempeña en las ramas de Comercio (34,9%), Hoteles y Restaurantes (11%) y Construcción (9%), revela el informe difundido por la Dirección de Estadística de la Provincia. Asimismo, se destacan las actividades de Servicio Doméstico (9%), Industria Manufacturera (8,9%) y Otros servicios comunitarios, sociales y personales (7,6%), acota el reporte del organismo que dirige Santiago Costa.