El desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y ya afecta a 1,73 millones de personas

El deterioro del mercado laboral se produjo pese a un incremento de la cantidad de personas que participan de la fuerza laboral. Durante el segundo trimestre, la población económicamente activa aumentó en 146.800 personas y el empleo creció en 133.200, mientras que la cantidad de desocupados se incrementó en 13.600. A su vez, la subocupación aumentó en 88.085 personas.