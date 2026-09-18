El desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y ya afecta a 1,73 millones de personas

Resumen para apurados
- El Indec informó que el desempleo en Argentina subió al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, afectando a 1,73 millones de personas porque la oferta laboral superó a la demanda.
- La desocupación subió 0,3 puntos frente a 2025. Desde fines de 2023 cayeron 631.300 empleos registrados, mientras que el trabajo informal creció y alcanzó al 45% del total.
- Con picos del 11,5% en Gran Rosario y un avance del trabajo no registrado, se proyecta una mayor precarización laboral con fuerte impacto social en los grandes centros urbanos.
La tasa de desocupación trepó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y alcanzó a unas 1,73 millones de personas, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El desempleo aumentó 0,3 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025 y avanzó 0,1 puntos respecto del primer trimestre de este año.
Entre abril y junio de 2025, la desocupación había sido del 7,6%. En los primeros tres meses de 2026, en tanto, se había ubicado en 7,8%, equivalente a unos 1,72 millones de personas sin trabajo.
El deterioro del mercado laboral se produjo pese a un incremento de la cantidad de personas que participan de la fuerza laboral. Durante el segundo trimestre, la población económicamente activa aumentó en 146.800 personas y el empleo creció en 133.200, mientras que la cantidad de desocupados se incrementó en 13.600. A su vez, la subocupación aumentó en 88.085 personas.
La comparación interanual muestra un crecimiento todavía más marcado de la oferta laboral: respecto del segundo trimestre de 2025, la población económicamente activa incorporó 551.100 personas, mientras que el empleo total aumentó en 451.330 y la cantidad de desocupados, en 99.800. En paralelo, el número de subocupados creció en 34.300 personas.
Más empleo, pero con mayor informalidad
Si se toma como punto de partida el último trimestre de 2023, antes del inicio del gobierno de Javier Milei, la cantidad de personas ocupadas aumentó en 149.300, un incremento del 0,7%. Sin embargo, ese crecimiento quedó por debajo de la expansión de la población económicamente activa, que sumó 669.900 personas, un 3% más.
La diferencia entre ambos movimientos se tradujo en 520.600 desocupados adicionales respecto de aquel período de referencia.
El cambio también se observa en la composición del empleo. Desde el cuarto trimestre de 2023, el empleo registrado cayó en 631.300 puestos, una baja del 4,7%, mientras que la ocupación no registrada aumentó en 780.600 personas, equivalente a un crecimiento del 10,2%.
La informalidad también mostró un nuevo avance durante el segundo trimestre de 2026. Según el Indec, alcanzó al 45% de los trabajadores, lo que representa una suba de 1,8 puntos porcentuales interanuales y de 0,8 puntos frente al primer trimestre.
El mapa de la desocupación
La evolución del desempleo presentó fuertes diferencias entre las distintas regiones y centros urbanos relevados por el Indec.
Entre los 31 aglomerados urbanos incluidos en la encuesta, Gran Rosario registró la tasa de desocupación más elevada, con 11,5% de su población económicamente activa sin trabajo. Le siguieron Gran Córdoba, con 10,5%, y Mar del Plata, con 9,9%.
Por regiones, la Pampeana presentó la mayor tasa de desocupación, con 9,7%. Además de Gran Rosario y Gran Córdoba, se destacaron Bahía Blanca-Cerri, también con 9,7%, Gran La Plata, con 8,7%, Gran Santa Fe, con 8,6%, y San Nicolás-Villa Constitución, con 8,4%.
La segunda región con mayor desempleo fue Gran Buenos Aires, con 8,2%. Dentro de ese conglomerado, los partidos del Gran Buenos Aires registraron una tasa del 8,8%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 5,6%.
En la Patagonia, la desocupación alcanzó el 6,3%, aunque con importantes diferencias entre los aglomerados. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly registró un 9,2% y Río Gallegos, un 8,8%. En el extremo opuesto se ubicó Viedma-Carmen de Patagones, con apenas 0,7%, la tasa más baja del país.
La región Noreste presentó una tasa promedio del 7%. Corrientes alcanzó el 9,1% y Gran Resistencia, el 7,5%, mientras que Formosa registró un 4,8% y Posadas, un 5,9%. El Noroeste exhibió la menor tasa regional de desocupación, con 4,3%. Dentro de esa zona se destacaron Santiago del Estero-La Banda, con apenas 0,9%, y Jujuy-Palpalá, con 3,4%. Salta registró un 4,3% y La Rioja, un 4,5%.
En Cuyo, la tasa regional fue del 5,9%. Gran Mendoza presentó el mayor nivel, con 8,1%, mientras que Gran San Luis y Gran San Juan registraron 2,6% y 3,2%, respectivamente.
El informe del Indec también mostró diferencias según el tamaño de los centros urbanos. En los aglomerados de 500.000 habitantes o más, la tasa de desocupación alcanzó el 8,3%, frente al 6% registrado en aquellos con menos de 500.000 habitantes.